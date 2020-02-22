Недорогие и полезные автотовары с AliExpress: LED-подсветка с управлением, бортовой компьютер, лазерная стоп-линия и другие
Бортовой компьютер AUTOOL X50 Plus для автомобиля
Во всех новых автомобилях есть бортовой компьютер, который показывает информацию по множеству параметров. Установить данное устройство теперь можно и в старых машинах.
Такой борт-компьютер подключается к электрике вашего авто, практически в любом месте, при этом крепится даже на двухсторонний скотч. Позволяет мониторить многие параметры.
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Цена: US $27.00
Лазерная стоп-линия
Товар особенно понравится водителям, которых раздражает, если к их автомобилю подъезжают практически в упор. Стоп-линия закрепляется позади авто.
рекламаПри нажатии на тормоз, устройство «нарисует» лазером линию, которую мгновенно увидят водители, следующие за вашей машиной.
Цена: US $1.23 - 1.74
Светодиодная лента для салона автомобиля
Светодиодная лента украсит салон вашего автомобиля и изменит атмосферу в нём. Имеет разную цветовую гамму, подключается к порту OBD и не требует никаких внутренних изменений в автомобиле. Все транспортные средства оснащены данным портом. Режим света управляется при помощи сенсора – встроенного переключателя на соединитель OBD.
Параметры представленной модели: 12В постоянного тока, двусторонняя клейкая лента для установки, 4 шт. в комплекте. Режим освещения включает в себя включение/выключение, изменения цвета светодиодной ленты, изменение мигающего рисунка.
Цена: US $28.00
Радар-детектор-видеорегистратор
Устройство 3-в-1 – детектор для обнаружения камер фиксации превышения скоростного режима и видеорегистратор. Первая функция обезопасит вас от неожиданных штрафов за превышение скорости и прочего, а вторая защитит от огромного количество неадекватных и неграмотных водителей.
Девайс обладает расширенной базой камер по странам СНГ и GPS-трекер для обнаружения новых камер. Регистратор записывается видео в качестве HD. Есть датчик удара, поддержка русскоязычного меню, а также чтение карт памяти до 64 гигабайт. Диагональ экрана составляет 3 дюйма. В комплекте имеется камера заднего вида.
Цена: US $85.00 - 92.14
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LED-подсветка с дистанционным управлением
Подсветка оснащена несколькими светодиодами с суммарной мощностью 60 Вт. Внизу расположен магнит с резиновой оболочкой для закрепления устройства на любой металлической поверхности. Запитка идёт от прикуривателя напряжением 12 или 24 В. Длина кабеля – 3 м.
Пультом можно поворачивать фонарь вокруг на 360 градусов и на 50 градусов по вертикали. Подсветка будет полезной во время поисковых работ или движения по дорогам, где нет освещения.
рекламаЦена: US $97.11 - 98.77
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