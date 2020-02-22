Во всех новых автомобилях есть бортовой компьютер, который показывает информацию по множеству параметров. Установить данное устройство теперь можно и в старых машинах.

Такой борт-компьютер подключается к электрике вашего авто, практически в любом месте, при этом крепится даже на двухсторонний скотч. Позволяет мониторить многие параметры.

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Цена: US $27.00

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Товар особенно понравится водителям, которых раздражает, если к их автомобилю подъезжают практически в упор. Стоп-линия закрепляется позади авто.

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При нажатии на тормоз, устройство «нарисует» лазером линию, которую мгновенно увидят водители, следующие за вашей машиной.

Цена: US $1.23 - 1.74

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Светодиодная лента украсит салон вашего автомобиля и изменит атмосферу в нём. Имеет разную цветовую гамму, подключается к порту OBD и не требует никаких внутренних изменений в автомобиле. Все транспортные средства оснащены данным портом. Режим света управляется при помощи сенсора – встроенного переключателя на соединитель OBD.

Параметры представленной модели: 12В постоянного тока, двусторонняя клейкая лента для установки, 4 шт. в комплекте. Режим освещения включает в себя включение/выключение, изменения цвета светодиодной ленты, изменение мигающего рисунка.

Цена: US $28.00

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Устройство 3-в-1 – детектор для обнаружения камер фиксации превышения скоростного режима и видеорегистратор. Первая функция обезопасит вас от неожиданных штрафов за превышение скорости и прочего, а вторая защитит от огромного количество неадекватных и неграмотных водителей.

Девайс обладает расширенной базой камер по странам СНГ и GPS-трекер для обнаружения новых камер. Регистратор записывается видео в качестве HD. Есть датчик удара, поддержка русскоязычного меню, а также чтение карт памяти до 64 гигабайт. Диагональ экрана составляет 3 дюйма. В комплекте имеется камера заднего вида.

Цена: US $85.00 - 92.14

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Подсветка оснащена несколькими светодиодами с суммарной мощностью 60 Вт. Внизу расположен магнит с резиновой оболочкой для закрепления устройства на любой металлической поверхности. Запитка идёт от прикуривателя напряжением 12 или 24 В. Длина кабеля – 3 м.

Пультом можно поворачивать фонарь вокруг на 360 градусов и на 50 градусов по вертикали. Подсветка будет полезной во время поисковых работ или движения по дорогам, где нет освещения.

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Цена: US $97.11 - 98.77

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