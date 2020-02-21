Полезные товары с AliExpress: мощный Power Bank, bluetooth-наушники, камера-эндоскоп с Wi-Fi и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Термос с заварником
Компактный термос, высота которого составляет 23 см, а диаметр 7 см, пригодится в пути или на работе, занимая минимум места в бардачке или в сумке. Конструкция устройства такова, что заварник находится в верхней части, поэтому для его применения по назначению, необходимо переворачивать корпус.
рекламаВсего в термос помещается 500 мл жидкости с возможностью сохранения температуры от 12 до 24 часов. Также есть возможность выбора цветового оформления на все случаи жизни.
Цена: US $22.00 - 47.50
Камера-эндоскоп с функцией Wi-Fi
Универсальное устройство с длиной подводящего провода от 1 до 10 метров способно передавать изображение по Wi-Fi на синхронизированный ноутбук или смартфон, работающий под управлением iOS или Android.
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При этом речь идет о довольно качественной картинке с разрешением 720 x 1280 пикселей и 1200 x 1600 пикселей. Чёткости изображения способствует и фокусное расстояние от 4 до 10 см. Есть здесь и защита от воды и LED-подсветка, которая позволяет увидеть даже самые мелкие детали.
Цена: US $12.60 - 22.32
Кран с подогревом
Чаще всего краны с встроенными нагревателями не могут похвастаться компактностью, что не самым лучшим образом сказывается на их внешнем виде. В этом случае дела обстоят иначе, и угадать в этой модели кран с проточным водонагревателем позволит разве что миниатюрный цифровой дисплей.
Устройство выполнено из нержавейки и керамики, а время нагрева до заданной температуры составляет не больше 2-3 секунд.
Цена: US $60.00
Беспроводные наушники
Отличные полноразмерные беспроводные наушники с мягкими амбушюрами и эргономичным оголовьем за свою цену. Подключение к источнику аудио контента и его передача на наушники осуществляется по Bluetooth-соединению.
Покупатели смогут оценить по достоинству не только сборку, дополненную эффектной светодиодной подсветкой, но и уровень шумоизоляции, а также мощные басы, выдаваемые устройством.
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Цена: US $18.80 - 19.24
Мощный Power Bank
Потенциал этой портативной батареи бьёт всякие рекорды, ведь чего только стоит её ёмкость, составившая 41600 мАч.
На выходе получаем 154 Вт, которых хватит не только для зарядки смартфона, металлоискателя или лампы, но и для аудиосистемы и даже ноутбука.
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Кроме того, устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева и т. п.
Цена: US $129.99
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