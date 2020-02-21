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Вовсе не обязательно становится обладателем Tesla для того, чтобы обзавестись магнитолой в её фирменном стиле. Среди особенностей этой модели – наличие большого 12,8-дюймового IPS-экрана, поддержка полноэкранного FHD-режима, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также работа на платформе Android 8.1 Oreo.

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Кроме того, есть возможность приобрести расширенную версию мультимедиа, получив камеру заднего вида и прочие полезные опции.

Цена: US $462.00 - 538.30

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Новая компьютерная мышь компании Lenovo привлекает внимание уже одним только дизайном, хотя функционал этого устройства 2 в 1 также не подкачал.

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Устройство может использоваться не только в качестве мыши, но и как лазерная указка. В продаже мышь доступна в классическом чёрном и броском оранжевом цвете на выбор.

Цена: US $33.90

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Ультратонкий ноутбук Xiaomi оснащён 14-дюймовым FHD-экраном разрешением 1920 x 1080 пикселей, 4-ядерным процессором Intel Core i5-8265, видеокартой GeForce MX250 от NVIDIA, оперативкой на 8 ГБ DDR4 и SSD-диском на 256 ГБ.





На устройстве по умолчанию установлена операционная система Windows 10. За автономную работу ноутбука отвечает литий-ионная аккумуляторная батарея, полного заряда которой хватит на 7 часов воспроизведения видео и 10 часов в режиме ожидания.

Цена: US $719.00 - 899.00

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«Умные» замки уже не редкость, но модель RAYKUBE безусловно заслуживает особого внимания.

Замок выполнен из качественного алюминиевого сплава, имеет удобную комплектную рукоятку, интегрированный дактилоскопический сканер, повышающий безопасность, и функцию экстренного кодирования.

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Цена: US $65.85 - 95.24

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Приобрести этот замечательный домашний помощник стоит уже только за оригинальный дизайн в ретро-стиле, хотя его функциональная составляющая, заточенная в основном на обработку овощей и фруктов, также не вызывает ни малейших нареканий.

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Мощность блендера, оснащенного 600-миллилитровой съёмной чашей, составляет 250 Вт, скорость вращения достигает 22 тысяч оборотов в минуту с возможностью регулировки в меньшую сторону.

Цена: US $30.00 - 37.00

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