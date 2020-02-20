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Недорогие и полезные товары с AliExpress: Wi-Fi флешка, 3D-проектор, мини ПК и другие

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На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!

Смарт-часы BlitzWolf HL1

Универсальный «умный» помощник с IPS-дисплеем и разрешением 240 x 240 пикселей может синхронизироваться с мобильными устройствами через Bluetooth-модуль, а также держать заряд до 10 дней за счет аккумуляторной батареи ёмкостью 180 мАч. 

Есть здесь и шагомер, и измеритель частоты сердечных сокращений, и множество других полезных функций, как для занятий спортом, так и для повседневного использования.

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Цена: US $23.93

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Колонки для компьютера

Стилизованные под дерево проводные USB-колонки, представленные в двух универсальных расцветках, прекрасно впишутся в любой интерьер, выполнены из качественного АБС-пластика. 

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Суммарная мощность звучания динамиков составляет 6 Вт, громкость можно регулировать с помощью имеющегося на шнуре управления. Портативность колонок позволяет использовать их в любом пространстве и подключать к ПК или ноутбуку.

Цена: US $9.68

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Проектор Byintek UFO P12

3D-проектор компании Byintek c максимальным размером проекции до 300 дюймов работает под управлением операционной системы Android 6.0.1. на процессоре Corte A53 с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. 

Есть здесь и модули беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth, а также поддержка видеорежима 4K. Максимальное расстояние проекции видеоконтента достигает 6 метров.

Цена: US $287.98 - 307.18

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Wi-Fi флешка

Аксессуар выполнен в стильном дизайне, не предусматривающем привычного подключения через USB, поскольку передача данных на этом устройстве осуществляется посредством беспроводного модуля Wi-Fi. 

Что касается объёмов памяти, то производитель предлагает на выбор три конфигурации устройства: на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ. Кроме того, покупатель может приобрести флешку в чёрном или белом корпусе.

Цена: US $29.97 - 55.89

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Мини ПК Acute Angle AA-B4

В этом стилизованном под дерево треугольном гаджете довольно сложно узнать ПК. Компьютер работает под управлением Windows 10 на 2-ядерном процессоре Intel Apollo Lake N3450 Quad Core с частотой 1,1-2,2 ГГц и видеокартой Intel HD Graphics 500.

Объём ОЗУ устройства составляет 8 ГБ, тогда как функцию встроенного хранилища выполняет EMMC-накопитель на 64 ГБ и SSD диск на 128 ГБ с поддержкой увеличения памяти с помощью дополнительного SSD до 960 ГБ. Кроме того, ПК имеет порты HDMI, RJ45, USB3.0 и 3,5-милиметровый аудиовыход. 

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Цена: US $135.91 - 139.03

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