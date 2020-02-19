Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-часы с наушниками, мини проектор, bluetooth-колонка с дисплеем и другие
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Смарт-часы с наушниками
Весьма оригинальный комплект, состоящий из браслета, являющегося часами и трекером в одном флаконе, и синхронизирующихся с ним TWS-наушников, для которых аксессуар служит в качестве док-станции.
Для максимально удобного управления этой парой браслет оснащён небольшим экраном с разрешением 160 x 80 пикселей. За автономность браслета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 160 мАч, наушников – 35 мАч. Комплект может запросто проработать до двух недель в режиме сна.
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Цена: US $38.80
Bluetooth-колонка с дисплеем
Отличная миниатюрная колонка с собственным 4,3-дюймовым дисплеем, 20-ваттным динамиком, подключением через Bluetooth 4.2, вход AUX и разъём USB.
рекламаНевзирая на свои скромные габариты (12,1 x 8,5 x 8,2 см) и ценник, устройство поддерживает большинство современных аудио и видеоформатов. Кроме того, имеется слот для карты памяти microSD до 32 ГБ.
Цена: US $56.56
Мини проектор
Проектор ориентирован, прежде всего, на самых маленьких пользователей, и является оптимальным вариантом для просмотра мультиков как в уютной домашней обстановке, так и где-нибудь в пути.
Компактное устройство имеет два динамика по 2 ВТ, несколько интерфейсов, включая HDMI, USB-порт, слот для TF-карт, AV для подключения к различным устройствам и выводит изображение разрешением 480 x 320 пикселей на дюйм. В комплект входят провода для подключения ТВ и приставки, инструкция, блок питания, а также пульт ДУ.
Цена: US $37.61
Бесконтактный термометр
Градусники со ртутью остались в далёком прошлом, уступив место бесконтактным термометрам типа Xiaomi Ihealth T09 AET-R1B6, которые измеряют температуру посредством ИК-излучения и через считанные секунды выводят результат на небольшой экранчик.
Такая особенность позволяет контролировать показатель у детей даже во время сна, держа его на 15-сантиметровом расстоянии от тела.
Цена: US $21.98
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Мини компьютер
Этот портативный ПК от китайской компании OLOEY имеет шесть видов комплектаций процессором и три конфигурации памяти на выбор. Таким образом, предлагаемые компоненты можно выбрать самому, оснастив устройство по своему усмотрению.
Мини компьютер прекрасно подходит как для работы или учёбы, так и для применения в деловых поездках или на отдыхе.
рекламаЦена: US $133.46 - 307.34
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