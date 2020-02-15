На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. В сегодняшнем обзоре подобраны такие товары, которые, несомненно, будут полезны для каждого владельца автомобиля.

Тусклое освещение в автомобильном салоне можно легко откорректировать с помощью съёмного светильника с 36 светодиодами, крепящегося к потолку на крепёжные винты или двухсторонний скотч.

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Как вариант, можно установить LED-светильник в багажнике, подключив к питанию машины (для этого в наборе есть специальный комплект из проводов) – светить будет отлично.

Цена: US $4.74

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Портативный вакуумный насос ручного применения будет универсальным помощником для каждого автомобилиста, если возникнет такая необходимость, как быстрая откачка бензина из топливного бака.

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Устройство очень простое в использовании и имеет низкую стоимость.

Цена: US $4.12 - 9.18

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Отличное решение для тех, у кого вечно заняты руки, ведь после установки такой пружины в багажник, он будет открываться автоматически сразу после нажатия кнопки управления отсеком.

Кроме того, это позволит положить внутрь сумки и другие вещи, даже не запачкав рук, если машина грязная, что очень удобно. Длина сжатой пружины - 33 см.

Цена: US $20.88 - 23.99

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Автомагнитола с сенсорным 7-дюймовым экраном разрешением 800 x 480 пикселей и защитным стеклом, Wi-Fi, 512 МБ ОЗУ и поддержкой карты памяти до 32 ГБ ПЗУ.

Имеется поддержка цифрового видеорегистратора (DVR) и системы контроля давления в шинах, а также пять аудиоканалов. Габариты устройства составляют 27 x 29 x 21 см.

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Цена: US $137.72 - 142.09

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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора оснащено информативным ЖК-дисплеем, показывающим процесс зарядки, и удобной кнопкой включения/выключения питания.

Работает от 220В. На выходе получаем напряжение 12В/24В. Устройство имеет защиту от перенапряжения, короткого замыкания, обратного подключения и т. д.

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Цена: US $28.89

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