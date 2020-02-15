Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные автотовары с AliExpress: стартер, вакуумный насос, автомагнитола и другие

для раздела Блоги
+
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. В сегодняшнем обзоре подобраны такие товары, которые, несомненно, будут полезны для каждого владельца автомобиля.

Светодиодный светильник для автомобиля

Тусклое освещение в автомобильном салоне можно легко откорректировать с помощью съёмного светильника с 36 светодиодами, крепящегося к потолку на крепёжные винты или двухсторонний скотч. 

реклама

Как вариант, можно установить LED-светильник в багажнике, подключив к питанию машины (для этого в наборе есть специальный комплект из проводов) – светить будет отлично.

Цена: US $4.74

Посмотреть товар

Вакуумный насос

Портативный вакуумный насос ручного применения будет универсальным помощником для каждого автомобилиста, если возникнет такая необходимость, как быстрая откачка бензина из топливного бака.

реклама

Устройство очень простое в использовании и имеет низкую стоимость.

Цена: US $4.12 - 9.18

Посмотреть товар

Пружина для багажника

Отличное решение для тех, у кого вечно заняты руки, ведь после установки такой пружины в багажник, он будет открываться автоматически сразу после нажатия кнопки управления отсеком.

Кроме того, это позволит положить внутрь сумки и другие вещи, даже не запачкав рук, если машина грязная, что очень удобно. Длина сжатой пружины - 33 см.

Цена: US $20.88 - 23.99

Посмотреть товар

Автомобильная магнитола Isudar

Автомагнитола с сенсорным 7-дюймовым экраном разрешением 800 x 480 пикселей и защитным стеклом, Wi-Fi, 512 МБ ОЗУ и поддержкой карты памяти до 32 ГБ ПЗУ. 

Имеется поддержка цифрового видеорегистратора (DVR) и системы контроля давления в шинах, а также пять аудиоканалов. Габариты устройства составляют 27 x 29 x 21 см.

реклама



Цена: US $137.72 - 142.09

Посмотреть товар

Стартер для автомобиля

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора оснащено информативным ЖК-дисплеем, показывающим процесс зарядки, и удобной кнопкой включения/выключения питания. 

Работает от 220В. На выходе получаем напряжение 12В/24В. Устройство имеет защиту от перенапряжения, короткого замыкания, обратного подключения и т. д.

реклама

Цена: US $28.89

Посмотреть товар

Распродажа на AliExpress: «Из России с любовью»

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс товары из китая подборки алиэкспресс распродажа автотовары подборки с aliexpress aliexpress 2020 авто aliexpress для авто автотовары с aliexpress автотовары из китая автоаксессуары автогаджеты автогаджеты с aliexpress автозапчасти из китая автотовары с aliexpress по низкой цене для автомобиля авто aliexpress автогаджеты с aliexpress по низкой цене автозапчасти aliexpress автозарядка для автолюбителя для автомобиля с aliexpress для авто с алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G)
1
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
13
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
168

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 168
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 51
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Windows 10 оказался не способен справиться с мощью 128-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
28
Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
75
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
33
Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
229
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
34
48% из 49 000 участвующих в опросе Techspot владельцев видеокарт AMD жаловались на сбои из-за драйверов
115
Patriot выпускает очень недорогие SSD P300 M.2 PCIe 3.0 x4 всего от $35 за объем 128 ГБ
23
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
99
В Epic Games Store началась распродажа с большими скидками
61
Пользователи охотно переходят на более дорогие видеокарты семейства Turing
16
Начало продаж 10-ядерных процессоров может стартовать в ближайшие дни
14
Средневековая пародия на GTA успешно собрала необходимую сумму на Kickstarter
2
Симулятор вредного гуся стал лучшей игрой 2019 года по версии DICE Awards 2020
25
В Epic Games Store дарят Kingdom Come Deliverance
12
Флагманский Intel Core i9-10900K не сумел превзойти AMD Ryzen 9 3900X в бенчмарке 3DMark 11
19
Huawei MediaPad M6 10.8 представлен в России: Kirin 980, стереодинамики, Android 10 по цене 24 990 рублей
4
Очередной мобильный процессор AMD получит имя американского художника
26
Замена Windows на Linux позволяет ощутимо повысить производительность AMD Ryzen Threadripper 3990X — результаты тестов Phoronix
12
Аудитория GeForce NOW на 80% состоит из владельцев слабых ПК и устройств Apple
4
Intel Core i7-10700K на частоте 5.3 ГГц неожиданно уступил Core i9-9900K в бенчмарке PCMark 10
13

Популярные статьи

Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
140
Всё о вертикальной установке видеокарты
37
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G)
1
Гаджеты, которые задавали тренды в прошедшем десятилетии. Часть 2: консоли, умные часы и многое другое
2

Сейчас обсуждают

Eduard Aminev
12:29
Где школа?
Самая редкая игровая приставка продаётся за 350 тысяч долларов – эксперты прогнозируют ценник в несколько миллионов долларов
Незваный Гость
12:29
ис тру
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
Незваный Гость
12:29
жиза
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
Alex Ivanov
12:26
Автор, ты уже прошиваешь обновления Windows? А я то наивный думал надо из устанавливать, накатывать, а вот оно как... "Как сообщает ресурс Bleeping Computer, при установке прошивки удаляются все файлы...
Последнее обновление Windows 10 удаляет файлы и профили пользователей
mimigen
12:23
Ты кто такой, чтобы просить? Тебя тысячи людей просят о том, чтобы ты хотя бы попытался создавать качественный контент. Ты срать хотел. Совсем потерял чувство реальности. Наверное только в отечественн...
Windows 10 оказался не способен справиться с мощью 128-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
fokuslotus
12:20
хорошо что к нам иногда заходят учителя русского языка что бы мы без них делали в инете я больше скажу сайт оверов впала бы в пучину бездны без их наставлений вот видите ребята насколько круто быть гр...
Эксперты DigiTimes прогнозируют резкое повышение цен на ноутбуки, мониторы и смартфоны, а также их дефицит по всему миру уже в ближайшее время
Павел Лушниченко
12:11
Это обновление ещё ломает доступ обычными системными средствами к восстановлению системы и ломает нормальное восприятие системой образа(созданного ранее) диска с внешнего носителя,что затрудняет восст...
Последнее обновление Windows 10 удаляет файлы и профили пользователей
Shock Memes
12:10
Проще ждать год?
Конкуренция ниже: авторы The Cycle объяснили, почему перевезли свою игру из Steam в Epic Games Store
Alex
12:06
"Вариант Palit GamingPro OC что в штатном режиме, что в разгоне покажет полностью аналогичные результаты."" А тогда смысл в ней?
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G)
Inkviz
12:04
2 раза замечал, что почему-то рабочий стол, доки и фото у клиентов лежат не на своем месте, а в вандрайве. И, если удалить вандрайв, то удаляются и файлы.
Последнее обновление Windows 10 удаляет файлы и профили пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем