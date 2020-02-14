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Планшет имеет IPS-Screen-экран 10 х 6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, безбатарейный пассивный стилус, а также комплектный USB-кабель, позволяющий подключать гаджет к компьютеру.

Цена: US $44.74

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Этот крошечный аквариум обладает целым рядом smart-функций, создающих полноценную экосистему для его обитателей.

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Регулировка температурного режима, подсветка, сведения об уровне загрязнения воды – всю эту информацию можно найти в интернет-магазине производителя на Алиэкспресс.

Цена: US $73.90

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Подключение этой сетевой карты к материнской плате через Mini PCl-е разъём обеспечит работу устройства в высоком скоростном режиме, достигающем в своём максимуме 1 Гбит/с при среднем показателе 0,9 Гбит/с.

Для использования сетевой карты не придётся возиться с поиском рабочих драйверов, поскольку достаточно будет тех, которые установлены в Windows по умолчанию.

Цена: US $2.55

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Смарт-чайник Xiaomi объёмом 1,5 литра имеет 2 режима управления: сенсорный и удалённый, предполагающий использование специального мобильного приложения для смартфона, синхронизирующегося с прибором через Bluetooth.

Такая полезная особенность позволит не только кипятить воду, но и нагревать её до температуры от 40 до 100°C с шагом в 10 градусов. Есть здесь и функция термоса, действующая в течение 12 часов.

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Цена: US $39.75

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Дисплей этого изогнутого монитора с 24-дюймовой диагональю и разрешением 1920 x 1080 пикселей имеет частоту 75 Гц, яркость 250 кд/м² и небольшое время отклика 5 мс.

Устройство оснащено разъёмами типа VGA и HDMI, стильной эргономичной подставкой и оформлено в красном и белом цвете.

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Цена: US $98.79

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С помощью этого гаджета Xiaomi можно держать на контроле качество воздуха в помещении, с максимальной точностью определяя такие важные параметры, как концентрацию углекислого газа, ЛОВ и РМ 2.5.





Модель укомплектована 3,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720 x 720 пикселей, поэтому мониторинг состава воздушной среды позволяет безошибочно определить, когда пора проветрить комнату, а когда, напротив, стоит закрыть окна.

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Цена: US $114.99

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