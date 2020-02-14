Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: сетевая карта, изогнутый монитор, «умный» аквариум и другие

для раздела Блоги
+
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!

Графический планшет

Любите рисовать? Тогда это устройство, мгновенно оцифровывающее любое изображение на ПК, именно для вас. Преобразование контента в цифровой формат позволит редактировать его с помощью специального ПО. 

реклама

Планшет имеет IPS-Screen-экран 10 х 6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, безбатарейный пассивный стилус, а также комплектный USB-кабель, позволяющий подключать гаджет к компьютеру.

Цена: US $44.74

Посмотреть товар

«Умный» аквариум Xiaomi

Этот крошечный аквариум обладает целым рядом smart-функций, создающих полноценную экосистему для его обитателей.

реклама

Регулировка температурного режима, подсветка, сведения об уровне загрязнения воды – всю эту информацию можно найти в интернет-магазине производителя на Алиэкспресс.

Цена: US $73.90

Посмотреть товар

Сетевая карта

Подключение этой сетевой карты к материнской плате через Mini PCl-е разъём обеспечит работу устройства в высоком скоростном режиме, достигающем в своём максимуме 1 Гбит/с при среднем показателе 0,9 Гбит/с.

Для использования сетевой карты не придётся возиться с поиском рабочих драйверов, поскольку достаточно будет тех, которые установлены в Windows по умолчанию. 

Цена: US $2.55

Посмотреть товар

«Умный» чайник Xiaomi

Смарт-чайник Xiaomi объёмом 1,5 литра имеет 2 режима управления: сенсорный и удалённый, предполагающий использование специального мобильного приложения для смартфона, синхронизирующегося с прибором через Bluetooth. 

Такая полезная особенность позволит не только кипятить воду, но и нагревать её до температуры от 40 до 100°C с шагом в 10 градусов. Есть здесь и функция термоса, действующая в течение 12 часов.

реклама



Цена: US $39.75

Посмотреть товар

24-дюймовый монитор HUGON Q24

Дисплей этого изогнутого монитора с 24-дюймовой диагональю и разрешением 1920 x 1080 пикселей имеет частоту 75 Гц, яркость 250 кд/м² и небольшое время отклика 5 мс.

Устройство оснащено разъёмами типа VGA и HDMI, стильной эргономичной подставкой и оформлено в красном и белом цвете.

реклама

Цена: US $98.79

Посмотреть товар

Анализатор воздуха

С помощью этого гаджета Xiaomi можно держать на контроле качество воздуха в помещении, с максимальной точностью определяя такие важные параметры, как концентрацию углекислого газа, ЛОВ и РМ 2.5.

Модель укомплектована 3,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720 x 720 пикселей, поэтому мониторинг состава воздушной среды позволяет безошибочно определить, когда пора проветрить комнату, а когда, напротив, стоит закрыть окна.

реклама

Цена: US $114.99

Посмотреть товар

Всем, кто планирует порадовать своих близких подарком к 14 или 23 февраля, рекомендую зайти на эту страницу, где огромный выбор товаров со скидкой 65%:

Распродажа на AliExpress: «Из России с любовью»

реклама

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс товары из китая гаджеты полезные товары подборка aliexpress алиэкспресс распродажа гаджеты aliexpress электроника с aliexpress гаджеты из китая полезные товары с aliexpress товары для мужчин товары для мужчин с алиэкспресс aliexpress 2020 гаджеты xiaomi полезные товары для дома скидки на aliexpress покупки из китая
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
18
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
49
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
167
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
36
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 167
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 49
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
52
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
497
Изгнание Radeon VII из презентации AMD для инвесторов не состоялось
33
PC-версия Detroit Become Human стала значительно менее требовательной к процессору
68
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
132
Microsoft выпустила сборку Windows 10 19564 в канале «Ранний доступ» с новыми графическими настройками
14
AMD Navi 12 демонстрирует уровень производительности, близкий к Radeon RX 5500M
1
Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
178
AMD Radeon MI100 будет оснащен 32 ГБ HBM2
9
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
29
Intel Core i7-10700K будет работать на частоте от 3,8 ГГц до 5,3 ГГц
41
ASUS ROG Theta 7.1 - была представлена топовая игровая гарнитура формата 7.1
28
Valve заблокировала более сорока тысяч игроков в Dota 2 за «злоупотребление матчмейкингом»
15
Windows 10X будет обновляться чуть больше минуты
9
Activision Blizzard удалила свои игры из «облачного» сервиса GeForce NOW
12
В линейке процессоров AMD этого года нашлось место для Excavator
22
Microsoft попросила не использовать Internet Explorer – в группе риска пользователи Windows 7
12
Очередной мобильный процессор AMD получит имя американского художника
25
В Epic Games Store дарят Kingdom Come Deliverance
12
В прошлом году Star Citizen собрала рекордную сумму денег
45

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
49
Система на Ryzen Threadripper 3970X – уменьшаем шум, подбираем положение вентиляторов на Thermalright Silver Arrow TR4. Несостоятельность компании Noctua
180
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
61
Изучаем возможности приложения "Аксессуары XBox" для геймпадов Xbox One
6
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
18
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
49
Всё о вертикальной установке видеокарты
12
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
07:15
Даже Korn шкварится выставляя 720p в low пресете! Хотя в реальности все стараются играть в 1080 и на высоких настройках! https://media.cackle.me/8/cc/2275e28ec80d49a57b3a9eb966571cc8.jpg
Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
Максим
07:10
Ага, потерялась. В стиме её захаркали и смешали с навозом. Ещё ни одна нормальная, достойная внимания игра, в стиме не потерялась. Вам дали денег за эксклюзив (и бонус за игру на UE) и вы радостные, ...
Конкуренция ниже: авторы The Cycle объяснили, почему перевезли свою игру из Steam в Epic Games Store
Reivne
07:05
И закрыли бы нахуй доступ долбаебам из раши, чтобы не лезли со своей хуйней)))))
Twitter и Facebook оштрафованы на 4 млн рублей за несоблюдение российского законодательства
Reivne
07:02
А что ты хотел - капитализм)))) Только вот и эпики делают это не просто так и если наберут хоть сколько-то значимый процент рынка тоже "оскотинятся", а судя по тому, КАК они поддерживают свой же лаунч...
В Epic Games Store дарят Kingdom Come Deliverance
Вадим Васильев
07:01
Не удивлюсь если скоро мы увидим 4-х слотовые видеокарты.
Всё о вертикальной установке видеокарты
Вадим Васильев
07:01
Сэндвич компановка.
Всё о вертикальной установке видеокарты
Bogart
06:58
Процессор же всё равно от кристалла до сборки делается под заказ в Китае и Тайване.
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
timon55
06:57
И Вы верите этой писанине,а написать можно,что угодно но потеря данных из-за драйвера! это уже с головой не дружить.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
FELSHER
06:55
https://overclockers.ru/lab/show/101722/obzor-i-testirovanie-ssd-nakopitelya-pcie-nvme-patriot-p300-256-gbajt
Patriot выпускает очень недорогие SSD P300 M.2 PCIe 3.0 x4 всего от $35 за 128 ГБ и $325 за 2 ТБ
Reivne
06:54
И нахуя ему это делать? Если эпик так и не могут предложить ничего равноценного, кроме чемоданов разрабам...
Конкуренция ниже: авторы The Cycle объяснили, почему перевезли свою игру из Steam в Epic Games Store
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем