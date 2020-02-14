Недорогие и полезные товары с AliExpress: сетевая карта, изогнутый монитор, «умный» аквариум и другие
На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!
Графический планшет
Любите рисовать? Тогда это устройство, мгновенно оцифровывающее любое изображение на ПК, именно для вас. Преобразование контента в цифровой формат позволит редактировать его с помощью специального ПО.
рекламаПланшет имеет IPS-Screen-экран 10 х 6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, безбатарейный пассивный стилус, а также комплектный USB-кабель, позволяющий подключать гаджет к компьютеру.
Цена: US $44.74
«Умный» аквариум Xiaomi
Этот крошечный аквариум обладает целым рядом smart-функций, создающих полноценную экосистему для его обитателей.
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Регулировка температурного режима, подсветка, сведения об уровне загрязнения воды – всю эту информацию можно найти в интернет-магазине производителя на Алиэкспресс.
Цена: US $73.90
Сетевая карта
Подключение этой сетевой карты к материнской плате через Mini PCl-е разъём обеспечит работу устройства в высоком скоростном режиме, достигающем в своём максимуме 1 Гбит/с при среднем показателе 0,9 Гбит/с.
Для использования сетевой карты не придётся возиться с поиском рабочих драйверов, поскольку достаточно будет тех, которые установлены в Windows по умолчанию.
Цена: US $2.55
«Умный» чайник Xiaomi
Смарт-чайник Xiaomi объёмом 1,5 литра имеет 2 режима управления: сенсорный и удалённый, предполагающий использование специального мобильного приложения для смартфона, синхронизирующегося с прибором через Bluetooth.
Такая полезная особенность позволит не только кипятить воду, но и нагревать её до температуры от 40 до 100°C с шагом в 10 градусов. Есть здесь и функция термоса, действующая в течение 12 часов.
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Цена: US $39.75
24-дюймовый монитор HUGON Q24
Дисплей этого изогнутого монитора с 24-дюймовой диагональю и разрешением 1920 x 1080 пикселей имеет частоту 75 Гц, яркость 250 кд/м² и небольшое время отклика 5 мс.
Устройство оснащено разъёмами типа VGA и HDMI, стильной эргономичной подставкой и оформлено в красном и белом цвете.
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Цена: US $98.79
Анализатор воздуха
С помощью этого гаджета Xiaomi можно держать на контроле качество воздуха в помещении, с максимальной точностью определяя такие важные параметры, как концентрацию углекислого газа, ЛОВ и РМ 2.5.
Модель укомплектована 3,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720 x 720 пикселей, поэтому мониторинг состава воздушной среды позволяет безошибочно определить, когда пора проветрить комнату, а когда, напротив, стоит закрыть окна.
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Цена: US $114.99
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