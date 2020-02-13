На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. В сегодняшнем обзоре подобраны такие товары, которые, несомненно, будут полезны для каждого владельца автомобиля.

Конечно, в некоторых случаях можно обойтись и без них, но лишними они не будут – это уж точно. И рано или поздно пригодятся всё равно. Итак, давайте перейдём к обзору:

реклама

Такой знак, выполненный из ABS-пластика сложно не заметить, благодаря оснащению 36 LED-лампочками яркого красного цвета, которые мигают и меняются на белый цвет.

Источником питания аварийного знака являются две пальчиковые батарейки, а размеры 20,7 х 18,6 см позволяют ему занимать минимум места в багажнике.

Цена: US $18.99

реклама

Если приходится работать под углом или в труднодоступных местах, то гибкая отвёртка станет отличным подспорьем и доберётся даже до самых удаленных гаек и болтов.

Кроме того, длинный гибкий наконечник позволяет откручивать крепления без демонтажа препятствующих работе элементов.

Цена: US $6.32

Посмотреть товар

Специальное прижимное устройство, изготовленное из ABS-пластика и надёжного металлического сплава, обеспечивающего более качественную очистку.

Монтируется на дворники и обеспечивает их более сильное прижатие к лобовому стеклу, тем самым улучшая его очистку. Имеет компактные габариты, которые составляют 13,6 x 2,8 x 2,5 см.

Цена: US $10.35 - 14.87

Посмотреть товар

В этом регистраторе есть всё необходимое: семислойная стеклянная линза, апертура f/2.0, поддержка технологии VDR и широкоформатного FHD, разрешение 1920 x 1080 пикселей, Wi-Fi для передачи контента в режиме online.

реклама

Среди прочих преимуществ – трёхрежимная запись (с G-сенсора, циклическая и на парковке), довольно объёмное встроенное хранилище и работа в ночное время суток.

Цена: US $33.18 - 43.36

Посмотреть товар

Беспроводная зарядка лишней не бывает, а в автомобильном салоне тем более, поэтому в целесообразности приобретения этого устройства не стоит сомневаться.

реклама

Удобный монтаж через приборную панель авто и подключение за обшивкой, позволят не беспокоиться о надёжности фиксации зарядки. Для использования её по назначению достаточно просто положить сверху смартфон.

Цена: US $46.86

реклама

Всем, кто планирует порадовать своих близких подарком к 14 или 23 февраля, рекомендую зайти на эту страницу, где огромный выбор товаров со скидкой 65%:

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!