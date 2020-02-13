Недорогие и полезные автотовары с AliExpress: видеорегистратор, аварийный знак с подсветкой, аэроприжим для дворников и другие
На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. В сегодняшнем обзоре подобраны такие товары, которые, несомненно, будут полезны для каждого владельца автомобиля.
Конечно, в некоторых случаях можно обойтись и без них, но лишними они не будут – это уж точно. И рано или поздно пригодятся всё равно. Итак, давайте перейдём к обзору:
Аварийный знак с подсветкой
рекламаТакой знак, выполненный из ABS-пластика сложно не заметить, благодаря оснащению 36 LED-лампочками яркого красного цвета, которые мигают и меняются на белый цвет.
Источником питания аварийного знака являются две пальчиковые батарейки, а размеры 20,7 х 18,6 см позволяют ему занимать минимум места в багажнике.
Цена: US $18.99
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Гибкая отвёртка
Если приходится работать под углом или в труднодоступных местах, то гибкая отвёртка станет отличным подспорьем и доберётся даже до самых удаленных гаек и болтов.
Кроме того, длинный гибкий наконечник позволяет откручивать крепления без демонтажа препятствующих работе элементов.
Цена: US $6.32
Аэроприжим для дворников
Специальное прижимное устройство, изготовленное из ABS-пластика и надёжного металлического сплава, обеспечивающего более качественную очистку.
Монтируется на дворники и обеспечивает их более сильное прижатие к лобовому стеклу, тем самым улучшая его очистку. Имеет компактные габариты, которые составляют 13,6 x 2,8 x 2,5 см.
Цена: US $10.35 - 14.87
Автомобильный видеорегистратор
В этом регистраторе есть всё необходимое: семислойная стеклянная линза, апертура f/2.0, поддержка технологии VDR и широкоформатного FHD, разрешение 1920 x 1080 пикселей, Wi-Fi для передачи контента в режиме online.
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Среди прочих преимуществ – трёхрежимная запись (с G-сенсора, циклическая и на парковке), довольно объёмное встроенное хранилище и работа в ночное время суток.
Цена: US $33.18 - 43.36
Беспроводная зарядка в автомобиль для смартфона
Беспроводная зарядка лишней не бывает, а в автомобильном салоне тем более, поэтому в целесообразности приобретения этого устройства не стоит сомневаться.
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Удобный монтаж через приборную панель авто и подключение за обшивкой, позволят не беспокоиться о надёжности фиксации зарядки. Для использования её по назначению достаточно просто положить сверху смартфон.
Цена: US $46.86
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