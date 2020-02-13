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Слабенький сигнал роутера? Не беда, эта проблема легко решается с помощью Wi-Fi-усилителя, оснащенного USB-портом, благодаря которому устройство можно подключать в розетку, к повербанку, ноутбуку или ПК.

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После синхронизации со смартфоном и роутером , а также настройки посредством специального мобильного приложения, получаем надёжное высокоскоростное соединение.

Цена: US $12.20 - 220.00

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С таким микроскопом можно проводить любые научные исследования, не выходя из дома, просто подключив оптику к ПК с перспективой увеличения исследуемого объекта в тысячу раз.

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Для облегчения поставленной задачи прибор оснащен LED-подсветкой и укомплектован эргономичной стойкой. Такая USB-оптика пригодится как учащимся средней школы или студентам, так и профессиональным электронщикам.

Цена: US $12.31 - 15.15

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Если у колонок домашнего компьютера слабый звук, а очень хочется объёма и мощи, то вполне реально исправить этот недочёт с помощью подключения блока съёмных динамиков.

Для этого следует воспользоваться отсеком для дисковода или любым другим свободным отсеком 5,25, и установить туда динамик. В итоге вы получите отличный стереофонический объёмный звук.

Цена: US $12.54

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Благодаря этому портативному устройству можно быстро отсканировать любой документ или написанный от руки текст, затем оцифровать и отправить на синхронизированный телефон или флэш-накопитель.

Мини-сканер простой в применении, а его компактность позволяет всегда иметь при себе этого «помощника».

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Цена: US $30.69 - 34.31

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Несмотря на немалые габариты, данная модель проектора пользуется большим спросом, поддерживает воспроизведение в FHD-режиме, передавая изображение со 100-дюймовой диагональю на расстояние 3,1 метра.

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Среди прочих преимуществ устройства – высокая яркость, обеспечивающая вполне достойный просмотр даже на монохромных матовых обоях.

Цена: US $179.70 - 239.15

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