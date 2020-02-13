Недорогие и полезные товары с AliExpress: проектор для домашнего кинотеатра, мини-сканер, Wi-Fi усилитель и другие
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Усилитель Wi-Fi сигнала Xiaomi
Слабенький сигнал роутера? Не беда, эта проблема легко решается с помощью Wi-Fi-усилителя, оснащенного USB-портом, благодаря которому устройство можно подключать в розетку, к повербанку, ноутбуку или ПК.
рекламаПосле синхронизации со смартфоном и роутером , а также настройки посредством специального мобильного приложения, получаем надёжное высокоскоростное соединение.
Цена: US $12.20 - 220.00
Цифровой USB-микроскоп
С таким микроскопом можно проводить любые научные исследования, не выходя из дома, просто подключив оптику к ПК с перспективой увеличения исследуемого объекта в тысячу раз.
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Для облегчения поставленной задачи прибор оснащен LED-подсветкой и укомплектован эргономичной стойкой. Такая USB-оптика пригодится как учащимся средней школы или студентам, так и профессиональным электронщикам.
Цена: US $12.31 - 15.15
Динамики для системного блока ПК
Если у колонок домашнего компьютера слабый звук, а очень хочется объёма и мощи, то вполне реально исправить этот недочёт с помощью подключения блока съёмных динамиков.
Для этого следует воспользоваться отсеком для дисковода или любым другим свободным отсеком 5,25, и установить туда динамик. В итоге вы получите отличный стереофонический объёмный звук.
Цена: US $12.54
Портативный мини-сканер IScan
Благодаря этому портативному устройству можно быстро отсканировать любой документ или написанный от руки текст, затем оцифровать и отправить на синхронизированный телефон или флэш-накопитель.
Мини-сканер простой в применении, а его компактность позволяет всегда иметь при себе этого «помощника».
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Цена: US $30.69 - 34.31
Проектор для домашнего кинотеатра
Несмотря на немалые габариты, данная модель проектора пользуется большим спросом, поддерживает воспроизведение в FHD-режиме, передавая изображение со 100-дюймовой диагональю на расстояние 3,1 метра.
рекламаСреди прочих преимуществ устройства – высокая яркость, обеспечивающая вполне достойный просмотр даже на монохромных матовых обоях.
Цена: US $179.70 - 239.15
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