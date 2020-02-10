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Эта портативная колонка подключается к источнику музыкального контента (смартфон, телефон, ноутбук, ПК, планшет и т.д) по воздуху через модуль Bluetooth.

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Невзирая на свои скромные габариты, устройство обладает довольно высокой мощностью до 35 Вт, имеет удобное кнопочное управление, функцию ответа на звонки "Hands free", время работы без подзарядки около 9 часов и не боится воды.

Цена: US $53.72

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Беспроводные компактные TWS-наушники I12 работают не только с Android OS, но и с iOS. Наличие Bluetooth-модуля пятой версии обеспечивает быструю передачу данных по воздуху, а внешнее оформление в сочетании с комплектным кейсом делает наушники практически неотличимыми от известных AirPods компании Apple.

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Кроме того, наушники имеют высокую автономность, аккумуляторов хватает не менее чем на 3-4 часа работы без подключения к сети.

Цена: US $13.37 - 13.68

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Эта светодиодная лента поможет украсить любой интерьер собственными руками и на свой вкус, организовав подсветку потолка, ниши, мебели и даже карты мира на стене.

Среди преимуществ товара – высокая плотность светодиодов – 60 единиц на метр, широкий угол освещения 120° и широкий выбор цвета – лента может светиться синим, белым, красным и зелёным.

Кроме того, можно выбирать разный метраж – от 1 до 5 м.

Цена: US $0.57 - 2.82

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В разгар зимы многие автомобилисты сталкиваются с тем, что их аккумулятор садится в ноль, не позволяя машине сдвинуться с места, хотя можно запросто избежать таких последствий, установив в систему автомобиля твердотельное полупроводниковое реле.

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Суть этого устройства заключается в том, что как только возникнет риск полной разрядки, устройство автоматически отключит аккумулятор, предотвратив возможные негативные последствия. По такому же принципу будет работать реле и при утечке тока в прoвoдкe, тем самым повышая уровень безопасности.

Цена: US $60.04

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Samsung Galaxy S10 с 6,1-дюймовым экраном разрешением 3830 x 2160 пикселей и соотношением сторон 19:9, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ ПЗУ, Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

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Кроме того, смартфон оснащён тройным модулем основной камеры с датчиками на 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп и фронтальной камерой на 10 Мп. За автономную работу устройства отвечает ёмкая аккумуляторная батарея на 3300 мАч.

Цена: US $939.44

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