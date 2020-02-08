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Недорогие и полезные товары с AliExpress: флешка с кодовым замком, беспроводная камера наблюдения, увеличитель для экрана смартфона и другие

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На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!

Беспроводная камера наблюдения

Отличная CCTV-камера наблюдения за свою цену, работающая без проводов благодаря наличию Wi-Fi-модуля. Интеграция инфракрасной подсветки позволяет оптике работать не только в дневное, но и в ночное время, а специальные датчики могут реагировать даже на малейшее движение. 

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Камера имеет разрешение 1080р, угол обзора – 110°, формат сжатия записываемого видео –H.264, а также слот для карты памяти.

Цена: US $8.72 - 35.94

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Флешка с кодовым замком

Теперь можно не переживать за безопасность своих данных, поскольку можно приобрести компактный флеш-накопитель с интерфейсом USB 2.0 и встроенной кнопочной раскладкой, позволяющей использовать аппаратное шифрование AES 256 бит путём ввода ключа безопасности.

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Флешка имеет несколько конфигураций памяти на 8, 16, 32, 64, 128 и 256 ГБ, а также антикоррозийное покрытие корпуса, защищающее от воздействия влаги.

Цена: US $26.00 - 87.57

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14-дюймовый увеличитель для экрана смартфона

Этот 14-дюймовый монитор-увеличитель с компактными габаритами 21 x 30 x 2 см подходит для любого смартфона и поддерживает HD и 3D видеоконтент. Если вам не хватает громкости, подключите к 3,5-миллиметровому аудиовыходу своего гаджета аудио колонки или проводные наушники  и вы сможете насладиться просмотром в полной мере.

Приспособление имеет достаточно прочный корпус из АБС-пластика и не занимает много места, поэтому его можно всегда носить с собой. 

Цена: US $8.25 - 8.54

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Многофункциональные часы

Это не просто беспроводной Bluetooth-светильник, а универсальное устройство, имеющее будильник, радио FM, Bluetooth, опцию handsfree, два динамика по 6 Вт, слот под карту памяти microSD и AUX-вход. 

За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1500 мАч, позволяющая устройству работать до 40 часов без подключения к сети – здесь есть все, Часы прекрасно подойдут как для дома, так и для офиса.

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Цена: US $24.99

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Светодиодная лампа для монитора

Это не просто компьютерная лампа, облегчающая чтение в тёмное время суток, но и хорошая защита для глаз пользователя. 

Беспроводной перезаряжаемый светильник Baseus в корпусе, выполненном из качественного алюминиевого сплава, работает в трёх режимах свечения (белый, тёплый белый и смешанный), способен выдавать цветовую температуру от 2900 K - 5000 K и применяется при толщине экрана от 0,5 до 4 см.

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Цена: US $36.99

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Тостер Xiaomi

Электрический тостер Deerma DEM-SL281от китайской компании Xiaomi способен в считанные минуты приготовить вкуснейшие тосты с двухсторонней выпечкой. 

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Кроме того, 770-ваттная модель в корпусе из нержавеющей стали может работать в шести разных скоростных режимах, тем самым обеспечивая соответствующее количество вкусов.

Цена: US $37.95 - 38.94

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09:38
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Alex1976_2003
09:35
Писать нужно что про серверные процы речь, а то халявные просмотры накручивают.
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Alexanbar
09:33
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Ты нищий амудодятел
09:32
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Medyz Morte
09:30
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