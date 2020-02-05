На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Сегодня я отобрал новые интересные предложения из китайского интернет-магазина и предлагаю посмотреть их вместе со мной.

Портативное устройство с 10,1-дюймовым экраном разрешением 1024 х 600 пикселей и 4-ядерным процессором работает под управлением операционной системы Android 6.0.

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Нетбук имеет камеру на 0,3 Мп, модули Wi-Fi и Bluetooth, порты USB и RJ45, разъём HDMI, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 32 ГБ, благодаря предусмотренному слоту под SD-карту. За автономность нетбука отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч.

Цена: US $81.20 - 96.60

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Ситуация, когда при открытии водительской или пассажирской двери автомобиля страдают случайные прохожие или проезжающие мимо велосипедисты и другие транспортные средства, не является редкостью.

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Китайская компания BASEUS выпустила набор, состоящий из двух светодиодных сигнальных ламп, предупреждающих столкновение с любыми участниками дорожного движения. Устройства имеют индукционный переключатель, защиту от воды и размер 50 х 25 х 8 мм.

Цена: US $4.99 / набор

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Теперь можно не засорять память смартфона фотографиями, выводя лучшие из них на печать портативного принтера DIY в разрешении 313 x 400 пикселей/дюйм. Устройство настолько компактно, что его можно поместить в кармане, а аккумуляторной батареи емкостью 500 мАч хватит на несколько часов работы в автономном режиме.

Передача данных осуществляется через Bluetooth-соединение, принтер поддерживает форматы JPEG, PNG и AR. Скорость печати одного снимка размером 2x3 дюйма составляет 45 секунд, одна сменная кассета содержит 10 листов.

Цена: US $10.53 - 64.59

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Отличное подспорье для тех, кто хочет отремонтировать свой смартфон сам и сэкономить семейный бюджет. Этот небольшой с виду кейс вмещает в себя внушительный набор инструментов.

115 самых разнообразных насадок для отвёртки прецизионного типа, различные вспомогательные инструменты и заглушки с качественной изоляцией – предлагаемый ассортимент, действительно, впечатляет.

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Цена: US $5.31 - 13.10

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Ничем не примечательная на первый взгляд шариковая ручка прячет в своём колпачке настоящую флешку с интерфейсом USB 2.0. Товар представлен в нескольких конфигурациях объёма памяти: на 128, 256, 512 МБ и 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ.

Скорость передачи данных на этом устройстве, выполненном в чёрном и белом цвете, зависит от объёма накопителя и составляет от 4 до 10 МБ/с.

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Цена: US $2.78 - 6.73

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Стильное и практичное устройство – планшет-ноутбук с Full HD экраном 11,6 дюймов и разрешением 1920 х 1080 пикселей работает на 10-ядерном процессоре МТ6797 под управлением операционной системы Android 8.0.

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Аппарат оснащён двумя отличными камерами с поддержкой режима HDR: основной на 13Mп и фронтальной на 5 Mп. Благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 10000 мАч устройство может работать в режиме автономности в течение всего дня.

Цена: US $167.08 - 238.70

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