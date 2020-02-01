На AliExpress всегда можно найти по-настоящему полезные товары, на которые, ко всему прочему, распространяются различные акции и скидки. И хотя большая распродажа «Киберпонедельник» завершилась, совсем не сложно подобрать новые интересные вещицы с выгодными ценами.

Сегодня вполне реально иметь деревообрабатывающий станок у себя дома, который занимает минимум места и представляет собой настольный токарный гибридный аппарат.

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Он оснащен адаптером питания 7-го класса, имеет резчик на 2,9 см и диск из качественного металлического сплава с диаметром 110 мм, скорость вращения сверла достигает 7000 оборотов в минуту. Устройство HT2828 способно выполнять любые задачи: обрезка, сверление, полировка, шлифовка.

Цена: US $78.92 - 92.85

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Лёгкий и компактный слайсер с мощностью 500 Вт станет незаменимым помощником на кухне для любой хозяйки. Устройство, работающее от сети с напряжением 220-240 В, способно за несколько секунд измельчить любой продукт.

Среди прочих преимуществ слайсера – наличие 2-литровой ёмкости для нарезки, отлитой из качественной стали, а также способность работать в двух скоростных режимах разной интенсивности.

Цена: US $24.75 - 36.50

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Телевизионная приставка позволит воспроизводить любой контент в разном качестве, имеет довольно мощную 4-ядерную аппаратную основу RK-3318 на 64 бита с дискретной графикой Mali-450. Для разгона процессора на борту устройства предусмотрено две конфигурации оперативки на 2 ГБ и 4 ГБ, а для хранения данных – три конфигурации встроенной памяти 16ГБ, 32ГБ и 64 ГБ.

Для беспроводной передачи данных приставка оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2, а для проводного подключения имеются два порта USB, интернет порт RJ45. Устройство работает под управлением ОС Android 9.0 Pie.

Цена: US $22.00 - 50.08

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Чтобы сделать свое рабочее пространство максимально эргономичным, вовсе необязательно покупать новый стол, вместо этого можно обзавестись удобной подставкой для компьютерного монитора, под которой легко разместится клавиатура и мышь.

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Кроме того, это устройство представляет собой настоящий хаб, укомплектованный в одном исполнении тремя портами USB 3.0 для подключения флеш-накопителй и 1 портом для проводной подзарядки, а в другом исполнении четырьмя портами USB 3.0 и беспроводной зарядкой.

Цена: US $52.34 - 76.92

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Трудно назвать этот трансформер флешкой, ведь несколько простых движений превращают его в настоящую пуму. Между тем, на таком необычном съёмном USB-накопителе 3.0 разместится как небольшой, так и внушительный объём информации, поскольку устройство имеет 11 конфигураций памяти, рассчитанной на 32 МБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

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При желании можно ещё «поиграть» с цветом, выбрав белую, чёрно-белую, серо-чёрную и даже жёлтую флешку-пантеру.

Цена: US $3.99 - 540.31

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