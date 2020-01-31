Если хочется приобрести по-настоящему полезный товар, не переплачивая лишние деньги, то лучшей торговой площадки, чем AliExpress не найти. И действительно, здесь есть всё, причём по выгодным скидкам, в этом поможет убедиться новая подборка с распродажи «Киберпонедельник».

Негде хранить информацию? На помощь придёт компактный твердотельный накопитель 2,5-дюймового типоразмера компании SSK, оснащённый двумя универсальными портами USB, разъёмом RJ45, а также беспроводным модулем Wi-Fi.

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Диск доступен в конфигурации на 1 ТБ и 2 ТБ, поэтому даже обладателям внушительного фотоархива или большой видеоколлекции места хватит вдоволь. Устройство имеет стильный дизайн в классическом чёрном цвете, а также возможность подключения до 10 гаджетов одновременно.

Цена: US $89.99 - 123.99

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Отличный станок для пайки в домашней мастерской, изготовленный из качественного металла, АБС и акриловых линз.

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Среди особенностей этого паяльного станка – возможность трёхкратного увеличения для основного объектива при 4,5-кратном зуме для вспомогательной линзы, наличие светодиодной подсветки, а также обустройство несколькими "крокодилами", позволяющими надёжно удерживать деталь непосредственно во время рабочего процесса. На выбор доступно 9 вариантов стендов.

Цена: US $6.40 - 16.28

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Отличный бюджетный смартфон UMIDIGI за свою цену, оснащённый большим 6,53-дюймовым дисплеем с ультратонкими рамками и поддержкой полноэкранного режима FHD, а также квадромодулем с головным датчиком на 48 Мп.

Аппарат работает на процессоре Helio P60 от китайского производителя MediaTek под управлением ОС Android 10 в адаптированной оболочке производителя. Кроме того, смартфон имеет ОЗУ на 4 ГБ, встроенную память на 64 ГБ и модуль бесконтактной оплаты NFC. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6150 мАч.

Цена: US $149.99

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Этот концентратор способен выполнять множество функций одновременно: заряд различных устройств через порт USB Type-C, подключение посредством выхода HDMI к ноутбукам, ПК и мониторам, а также обеспечение беспроводного заряда для смарт-часов.

Кроме того, устройство имеет два порта USB 3.0. для подключения и передачи информации с флеш-носителей.

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Цена: US $21.87 - 36.74

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Это компактное приспособление от компании Glitzy оснащенное нескользящими резиновыми ножками, обеспечивающими устойчивость, и съёмными точильными пазами, предназначенными для трёх этапов заточки (тонкой, керамической и грубой), будет отличным помощником на кухне.

Товар доступен в 14 вариантах цветового исполнения, а невысокая стоимость позволяет приобрести эту полезную вещь для дома покупателям с любыми финансовыми возможностями.

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Цена: US $6.94 - 10.02

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