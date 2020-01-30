Торговая площадка AliExpress прошла проверку временем и всегда имеет в наличии полезные и интересные товары. Сегодня в обзоре новые выгодные предложения от китайского интернет-магазина с распродажи «Киберпонедельник».

Теперь защиту в виде полноценного сканера отпечатков пальцев для защиты данных можно увидеть и на съёмных флеш-носителях.

Во всяком случае, устройство DM PD062 с USB-интерфейсом третьей версии имеет такое оснащение, а вместе с ним необычный форм-фактор с возможностью подвешивания к связке ключей, и две конфигурации объёма памяти на 32 и 64 ГБ.

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Цена: US $28.71 - 36.11

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Часто садится аккумулятор? Пара часов на холоде и машина перестаёт заводиться, а на новую батарею нет средств?

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Не беда, ведь есть довольно эффективное временное решение в виде портативного 800-амперного стартера на 12 В, который потянет даже 4-литровый двигатель, а что уж говорить о более слабых силовых установках.

Цена: US $40.87

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Компактный паяльник NEWACALOX с рабочей температурой 430 градусов Цельсия и мощностью 60 Вт имеет время разогрева 2-4 минуты.

Автоматический нагрев, катушка с оловянным припоем и удобный комплектный набор, состоящий из двух пинцетов для работы с мелкими деталями и насоса для распайки, в значительной мере упростят любую поставленную задачу.

Цена: US $15.59

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Это непривычное с виду устройство «3 в 1» позволит в считанные минуты приготовить прекрасный завтрак для всей семьи.

Компактная кофеварка, двухуровневая печь, отсек для выпечки/разогрева хлеба и пиццы и даже миниатюрная сковородочка для омлета, котлет и тостов – здесь есть всё, несмотря на то, что занимает такой агрегат минимум места (45 х 18 х 19 см), легко помещаясь на кухонном столе.

Цена: US $24.53

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Этот миниатюрный стенд, выполняющий функцию док-станции, сделает полноценным гейминг даже на смартфоне, имея для этого всё необходимое. Игрок может подключить к нему проводную клавиатуру и мышь, используя полученную конструкцию в качестве настоящего геймпада.

Что касается самой подставки, то с её помощью можно выставлять оптимальный наклон смартфона, делая игровой процесс ещё более удобным.

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Цена: US $41.84 - 42.77

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