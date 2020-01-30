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Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – флешка со сканером, паяльный пистолет, док-станция и другие

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Большое снижение цен на RTX 2070
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Цены на память снижены на 30% - пора брать

Торговая площадка AliExpress прошла проверку временем и всегда имеет в наличии полезные и интересные товары. Сегодня в обзоре новые выгодные предложения от китайского интернет-магазина с распродажи «Киберпонедельник». 

USB-накопитель со сканером отпечатков пальцев

Теперь защиту в виде полноценного сканера отпечатков пальцев для защиты данных можно увидеть и на съёмных флеш-носителях. 

Во всяком случае, устройство DM PD062 с USB-интерфейсом третьей версии имеет такое оснащение, а вместе с ним необычный форм-фактор с возможностью подвешивания к связке ключей, и две конфигурации объёма памяти на 32 и 64 ГБ. 

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Цена: US $28.71 - 36.11

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Автомобильный стартер

Часто садится аккумулятор? Пара часов на холоде и машина перестаёт заводиться, а на новую батарею нет средств? 

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Не беда, ведь есть довольно эффективное временное решение в виде портативного 800-амперного стартера на 12 В, который потянет даже 4-литровый двигатель, а что уж говорить о более слабых силовых установках.

Цена: US $40.87

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Паяльный пистолет

Компактный паяльник NEWACALOX с рабочей температурой 430 градусов Цельсия и мощностью 60 Вт имеет время разогрева 2-4 минуты. 

Автоматический нагрев, катушка с оловянным припоем и удобный комплектный набор, состоящий из двух пинцетов для работы с мелкими деталями и насоса для распайки, в значительной мере упростят любую поставленную задачу.

Цена: US $15.59

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Машина для завтрака

Это непривычное с виду устройство «3 в 1» позволит в считанные минуты приготовить прекрасный завтрак для всей семьи. 

Компактная кофеварка, двухуровневая печь, отсек для выпечки/разогрева хлеба и пиццы и даже миниатюрная сковородочка для омлета, котлет и тостов – здесь есть всё, несмотря на то, что занимает такой агрегат минимум места (45 х 18 х 19 см), легко помещаясь на кухонном столе.

Цена: US $24.53

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Док-станция для смартфона

Этот миниатюрный стенд, выполняющий функцию док-станции, сделает полноценным гейминг даже на смартфоне, имея для этого всё необходимое. Игрок может подключить к нему проводную клавиатуру и мышь, используя полученную конструкцию в качестве настоящего геймпада.

Что касается самой подставки, то с её помощью можно выставлять оптимальный наклон смартфона, делая игровой процесс ещё более удобным.

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Цена: US $41.84 - 42.77

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Киберпонедельник: скидки до 50% на товары со всего мира

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