Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – робот с дистанционным управлением, мини-пылесос, беспроводные наушники и другие
На AliExpress полным ходом идёт распродажа «Киберпонедельник» с выгодными скидками, и у нас вами ещё есть возможность до 1 февраля выбрать и приобрести что-нибудь для себя и близких. Сегодня предлагаю моим уважаемым читателям новую подборку недорогих и полезных товаров для дома.
Робот-конструктор с дистанционным управлением
Не секрет, что LEGO стоит немалых денег, особенно если приобретать роботизированные модели конструкторов. Однако это не повод отказывать своему ребенку в таком прекрасном подарке, тем более что есть более доступные альтернативы от других производителей.
К примеру, этот робот от Legoing Technic, состоящий из 408 деталей, стоит около 1500 рублей, поэтому купить такую управляемую игрушку смогут многие.
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Цена: US $25.18
Ещё один любопытный вариант робота-конструктора на управлении из известного мультфильма WALL-E, от которого ребёнок без сомнения тоже будет в восторге.
рекламаЦена: US $18.35 - 37.37
Беспроводные Bluetooth-наушники
Отличный вариант полноразмерных беспроводных наушников для персонального компьютера и мобильных устройств со встроенным аккумулятором на 250 мАч и функцией подзарядки имеет множество достоинств.
Среди них – поддержка режима активного шумоподавления, стереозвук, хорошие басы, Bluetooth 4.0, микрофон, позволяющий комментировать игры или общаться по синхронизированному смартфону, а так же слот для карты памяти microSD.
Цена: US $17.14 - 18.18
Мини-пылесос TINTON LIFE
Компактный пылесос-швабра с мощностью 600 Вт отличается бесшумной работой, им можно работать даже тогда, когда из близких кто-то спит.
Порадует покупателей и стильный дизайн этого домашнего помощника в бело-салатовых тонах, а также съёмный пластиковый стакан для сбора мусора и пыли, в значительной мере облегчающий процесс уборки в доме или квартире.
Цена: US $23.44 - 39.20
Электрическая мясорубка
Электромясорубка Sonifer с максимальной мощностью 1500 Вт, помимо неплохого потенциала и крепкого корпуса, выполненного в трех вариантах цветового оформления (красном, серебристом и голубом), укомплектована качественными металлическими насадками, позволяющими получать фарш разной фракции, а также трубочкой для проталкивания кусочков мяса внутрь.
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Блюда из домашнего фарша никогда не сравнятся с покупным, поэтому имеет смысл обзавестись именно такой мясорубкой, тем более, товар имеет популярность у покупателей, а продавец высокий рейтинг.
Цена: US $46.56 - 63.23
Бесконтактный диспенсер для жидкого мыла
рекламаДозатор для жидкого мыла может быть разным: пластиковый, керамический, стеклянный. А есть еще и автоматический индукционный в виде эффектного металлического изогнутого в форме капли корпуса. Достаточно поднести ладонь к диспенсеру, чтобы получить очередную порцию пенящегося душистого мыла.
А для тех, кто хочет видеть на своей кухне или в ванной еще более стильный аксессуар, интернет-магазин предлагает несколько вариантов оформления диспенсера: белый, светло-коричневый (под дерево) и серебристый.
Цена: US $8.11 - 20.61
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