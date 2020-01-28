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Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – робот-пылесос, кран-водонагреватель, смартфон и другие

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До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
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До окончания распродажи «Киберпонедельник» на AliExpress осталось четыре дня, поэтому не следует откладывать покупки на самый последний момент, поскольку наиболее выгодные предложения разлетаются, словно горячие пирожки.

Робот-пылесос

Зачем тратить драгоценные часы на уборку, если вместо этого можно приобрести роботизированный пылесос Coredy R500+, который сам справиться с поставленной задачей. 

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Беспроводной и компактный, но от этого не менее мощный (до 1400 Па), он способен выполнять не только влажную уборку напольных покрытий, но и качественно чистить ковры. Время работы аккумулятора после полной подзарядки – 2 часа, затем робот-пылесос автоматически возвращается для новой зарядки.

Цена: US $205.80

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Электрический кран-водонагреватель

Сегодня всё меньшее количество людей устанавливают в своих домах накопительные резервуары, используя вместо этого нагреватели проточного типа, монтируемые прямо под кранами. 

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Такие устройства экономичны, компактны, да и нагрев воды осуществляется моментально, поэтому ждать его часами, чтобы помыть посуду, если вдруг ранее кто-то из жильцов купался, как это часто бывает с бойлерами, уж точно не придётся.

Цена: US $18.39 - 42.38

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Автомобильный держатель для смартфона

Ездить по большому городу без навигатора – ещё тот квест, но гораздо сложнее, когда смартфон приходится держать в руках из-за отсутствия крепления на торпедо. 

Компания KUULAA предлагает свое решение данной проблемы – это  складной держатель-подставка, легко фиксируемый на приборной панели любого автомобиля. На выбор для покупки есть два варианта устройства: с чёрной и серебряной подставкой.

Цена: US $3.07

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Смартфон Cubot KingKong

Смартфон оснащён 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 X 720 пикселей, основной и фронтальной камерами на 13 Мп и 8 Мп, и работает на 4-ядерном процессоре MT6580 с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти под управлением Android 7.0.

Кроме того, мобильное устройство имеет слот под 2 сим-карты, Wifi, Bluetooth, GPS, ударопрочный корпус с металлическими усиливающими вставками и стандартизацию IP68, позволяющую выдерживать подводное погружение и падение с высоты на твёрдую поверхность. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мАч.

Цена: US $79.78 - 87.03

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TWS-наушники Baseus W04 Pro

Продавец предлагает два варианта наушников по типу зарядки – проводные и беспроводные, а также четыре варианта цвета на выбор – белые, чёрные, розовые и серые. Беспроводное соединение и передача музыкального контента осуществляется через модуль Bluetooth 5.0. 

Наушники лёгкие, компактные и хранятся в удобном комплектном кейсе. После полной подзарядки можно эксплуатировать до 5 часов.

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Цена: US $19.10 - 21.22

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Киберпонедельник: скидки до 50% на товары со всего мира

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