До окончания распродажи «Киберпонедельник» на AliExpress осталось четыре дня, поэтому не следует откладывать покупки на самый последний момент, поскольку наиболее выгодные предложения разлетаются, словно горячие пирожки.

Зачем тратить драгоценные часы на уборку, если вместо этого можно приобрести роботизированный пылесос Coredy R500+, который сам справиться с поставленной задачей.

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Беспроводной и компактный, но от этого не менее мощный (до 1400 Па), он способен выполнять не только влажную уборку напольных покрытий, но и качественно чистить ковры. Время работы аккумулятора после полной подзарядки – 2 часа, затем робот-пылесос автоматически возвращается для новой зарядки.

Цена: US $205.80

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Сегодня всё меньшее количество людей устанавливают в своих домах накопительные резервуары, используя вместо этого нагреватели проточного типа, монтируемые прямо под кранами.

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Такие устройства экономичны, компактны, да и нагрев воды осуществляется моментально, поэтому ждать его часами, чтобы помыть посуду, если вдруг ранее кто-то из жильцов купался, как это часто бывает с бойлерами, уж точно не придётся.

Цена: US $18.39 - 42.38

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Ездить по большому городу без навигатора – ещё тот квест, но гораздо сложнее, когда смартфон приходится держать в руках из-за отсутствия крепления на торпедо.

Компания KUULAA предлагает свое решение данной проблемы – это складной держатель-подставка, легко фиксируемый на приборной панели любого автомобиля. На выбор для покупки есть два варианта устройства: с чёрной и серебряной подставкой.

Цена: US $3.07

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Смартфон оснащён 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 X 720 пикселей, основной и фронтальной камерами на 13 Мп и 8 Мп, и работает на 4-ядерном процессоре MT6580 с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти под управлением Android 7.0.

Кроме того, мобильное устройство имеет слот под 2 сим-карты, Wifi, Bluetooth, GPS, ударопрочный корпус с металлическими усиливающими вставками и стандартизацию IP68, позволяющую выдерживать подводное погружение и падение с высоты на твёрдую поверхность. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мАч.

Цена: US $79.78 - 87.03

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Продавец предлагает два варианта наушников по типу зарядки – проводные и беспроводные, а также четыре варианта цвета на выбор – белые, чёрные, розовые и серые. Беспроводное соединение и передача музыкального контента осуществляется через модуль Bluetooth 5.0.

Наушники лёгкие, компактные и хранятся в удобном комплектном кейсе. После полной подзарядки можно эксплуатировать до 5 часов.

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Цена: US $19.10 - 21.22

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