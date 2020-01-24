Распродажа «Киберпонедельник» на AliExpress с выгодными скидками продолжается, а это значит, что у всех, кто пропустил прошлые SALE, ещё есть возможность до 1 февраля выбрать что-нибудь для себя и родных.

Если же вам в голову не приходят интересные идеи или вы запутались в многообразии интернет-магазина, рекомендую обратить внимание на следующие доступные предложения для дома, офиса и автомобиля:

Беспроводная клавиатура с русской раскладкой и мышь имеют собственные аккумуляторы ёмкостью 500 мАч. Подключение и работа с компьютером осуществляется через беспроводное соединение 2,4 ГГц.

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Оба устройства поддерживают автоматический режим энергосбережения, благодаря которому функционируют без подзарядки – клавиатура до 180, а мышь до 90 дней. Покупателю на выбор предлагается два варианта цветового оформления компьютерных комплектов: серый и серебристый.

Цена: US $32.40

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Смартфон с безрамочным 6,59-дюймовым дисплеем, выдвигающимся 16-мегапиксельным фронтальным модулем и ёмкой аккумуляторной батареей на 4000 мАч работает на 8-ядерном процессоре Hisilicon Kirin 710F под управлением Android 9 в оболочке EMUI 9.0.

Основная камера аппарата имеет три датчика на 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Что касается объёмов памяти, то они составляют 4 ГБ для ОЗУ и 128 ГБ для встроенного хранилища. Корпус смартфона выполнен в чёрном, зелёном и синем цвете.

Цена: US $179.94 - 181.71

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Зарядка в автомобиле никогда не будет лишней, особенно если она имеет несколько вариантов применения и её стоимость не превышает 300 рублей. За эти деньги производитель KUULAA предлагает универсальный Bluetooth-трансмиттер с двумя портами USB-A для флешки и зарядки смартфонов или планшетов.

Кроме того, устройство оснащено mp3-плеером, слотом для карты памяти microSD и имеет функцию «Голосовые звонки».

Цена:US $4.66

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Эта камера наблюдения купольного типа имеет возможность наклона в вертикальном направлении, а также опцию съёмки в режиме полного охвата на все 360 градусов. Запись ведётся в высоком разрешении 1080 P и формате сжатия видео H.264 на карту памяти microSD.

Управление камерой осуществляется со смартфона или компьютера через беспроводное Wi-Fi-соединение 2,4 ГГц.

Цена: US $37.99

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Хочется ароматного шашлычка, да негде его пожарить? Не беда, ведь даже жители «каменных джунглей» смогут справиться с этой задачей, став обладателями компактной электрошашлычницы, которая работает от сети 220 В.

Имеются здесь и комплектные шампуры, на которых можно нанизать мясо, овощи, грибы или птицу и приготовить вкусное блюдо. В процессе готовки шампуры вращаются.

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Цена: US $85.27 - 123.25

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