Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – автомобильная зарядка, электрическая шашлычница, смартфон Huawei Y9 Prime и другие

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Распродажа «Киберпонедельник» на AliExpress с выгодными скидками продолжается, а это значит, что у всех, кто пропустил прошлые SALE, ещё есть возможность до 1 февраля выбрать что-нибудь для себя и родных. 

Если же вам в голову не приходят интересные идеи или вы запутались в многообразии интернет-магазина, рекомендую обратить внимание на следующие доступные предложения для дома, офиса и автомобиля: 

Беспроводная клавиатура и мышь

Беспроводная клавиатура с русской раскладкой и мышь имеют собственные аккумуляторы ёмкостью 500 мАч. Подключение и работа с компьютером осуществляется через беспроводное соединение 2,4 ГГц. 

реклама

Оба устройства поддерживают автоматический режим энергосбережения, благодаря которому функционируют без подзарядки – клавиатура до 180, а мышь до 90 дней. Покупателю на выбор предлагается два варианта цветового оформления компьютерных комплектов: серый и серебристый.

Цена: US $32.40

Посмотреть товар

Смартфон Huawei Y9 Prime 2019

реклама

Смартфон с безрамочным 6,59-дюймовым дисплеем, выдвигающимся 16-мегапиксельным фронтальным модулем и ёмкой аккумуляторной батареей на 4000 мАч работает на 8-ядерном процессоре Hisilicon Kirin 710F под управлением Android 9 в оболочке EMUI 9.0. 

Основная камера аппарата имеет три датчика на 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Что касается объёмов памяти, то они составляют 4 ГБ для ОЗУ и 128 ГБ для встроенного хранилища. Корпус смартфона выполнен в чёрном, зелёном и синем цвете. 

Цена: US $179.94 - 181.71

Посмотреть товар

Автомобильное зарядное устройство

Зарядка в автомобиле никогда не будет лишней, особенно если она имеет несколько вариантов применения и её стоимость не превышает 300 рублей. За эти деньги производитель KUULAA предлагает универсальный Bluetooth-трансмиттер с двумя портами USB-A для флешки и зарядки смартфонов или планшетов.

Кроме того, устройство оснащено mp3-плеером, слотом для карты памяти microSD и имеет функцию «Голосовые звонки».

Цена:US $4.66

Посмотреть товар

Купольная камера видеонаблюдения

Эта камера наблюдения купольного типа имеет возможность наклона в вертикальном направлении, а также опцию съёмки в режиме полного охвата на все 360 градусов. Запись ведётся в высоком разрешении 1080 P и формате сжатия видео H.264 на карту памяти microSD. 

Управление камерой осуществляется со смартфона или компьютера через беспроводное Wi-Fi-соединение 2,4 ГГц.

Цена: US $37.99

реклама



Посмотреть товар

Электрическая шашлычница

Хочется ароматного шашлычка, да негде его пожарить? Не беда, ведь даже жители «каменных джунглей» смогут справиться с этой задачей, став обладателями компактной электрошашлычницы, которая работает от сети 220 В. 

Имеются здесь и комплектные шампуры, на которых можно нанизать мясо, овощи, грибы или птицу и приготовить вкусное блюдо. В процессе готовки шампуры вращаются.

реклама

Цена: US $85.27 - 123.25

Посмотреть товар

Киберпонедельник: скидки до 50% на товары со всего мира

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты полезные товары алиэкспресс распродажа гаджеты aliexpress электроника с aliexpress подборки с aliexpress гаджеты из китая полезные товары с aliexpress товары для мужчин товары для мужчин с алиэкспресс киберпонедельник полезные товары для дома гаджеты для авто
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
3
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
63
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
114
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
78
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
25

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 78
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 500
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
44
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
157
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
177
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
25
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
22
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
40
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
93
Настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) могут потребовать новых материнских плат
44
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
41
Статистика стоимости доступа в интернет в разных странах
68
UltraRAM - новый тип памяти, обладающий скоростью ОЗУ
15
Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов
6
Цена на PlayStaion 4 опустилась до 250 долларов, в России цены остались на месте
32
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
19
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
22
Intel нашла способ значительно ускорить свою дискретную видеокарту
20
EVGA GeForce RTX 2060 KO на базе старшего GPU TU104 оказалась вплоть до полутора раз производительнее оригинальной модели — тестирование Gamers Nexus
15
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
96
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
14
Слух: релиз Cyberpunk 2077 отложили из-за серьёзных проблем с оптимизацией на консолях
56

Популярные статьи

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
72
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
63
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
73
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
84
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
16
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
3
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
3

Сейчас обсуждают

omoikane
09:41
Да дифицит вообще к ретейлу отношения не имеет, только для крупных заказчиков. Это выдумки фанатиков, как все процы лежали так и лежат. Что у нас что у крупных ретейлеров США и Европы. Амазон, бестбай...
В этом году Intel представит девять 10-нм продуктов
Александр Лавренов
09:39
Вы же не думаете что установкой этих самых приложений государство печется за вас?) Просто надо поддержать, так сказать, отечественных разработчиков. Впарить в обязательном порядке их приложения, стоим...
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
Ололошевич Ололошев
09:39
Забавно такое читать.С 2003 года на Радеонах не помню проблем с драйверами. Хотя если брать общую картину, то у обоих вендоров могут быть косяки, которые они быстро стараются поправить. К чему эти вып...
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
Александр Лавренов
09:39
А зачем вам что-то делать. Вы уже купили ноут с предустановленными приложениями, стоимость которых была включена в стоимость ноутбука, больше от вас ничего не требуется. Денежки отдали и делайте что х...
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
Ты нищий амудодятел
09:38
Им ссы в глаза- всё божья росса.
Бесплатного разгона не будет – только отборные Radeon RX 5600 ХТ получат обещанный буст на 10%
timon55
09:37
А если честно что в 7 такого сверх естественного?. Шпионажа меньше?, а потому что ее уже забросили или другими словами ОНА УЖЕ УШЛА В НЕБЫТИЕ!!!.
Microsoft обещает существенно ускорить Windows 10 в ближайшие несколько недель
Александр Павлик
09:37
Чип не гонится, карточка-золото!. Ясно-понятно..
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Tom Raider
09:37
Уфф... Завтра ваша дочка третьеклассница девственность потеряет, а вы о каких то проблемах с видеокартами...
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
fkfik
09:36
Осталось дождаться когда asus переработает дизайн подставок, эти куриные ножки отвратительны и портят весь вид. Идеал на мой взгляд Acer со своими линейками PE и BM
ASUS ROG представил игровые мониторы, способные выводить изображение в формате 4K при 144 Гц
1TronpmG5
09:36
Доброго. Ты не разобрался с тем, какую температуру в статье указывают. Нет там никаких 62-х градусов. Они указывают не абсолютную температуру, а дельту от окружающей. Вот цитата из статьи: "The NH-...
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем