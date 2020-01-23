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Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – смарт-приставка, беспроводной геймпад, портативный монитор и другие

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Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
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В рамках стартовавшей на днях распродажи «Киберпонедельник» можно купить на AliExpress смартфон, смарт-приставку, наушники, телевизор, какую-либо другую электронику или полезную вещь для дома по выгодной скидке и относительно недорого.

Акция продлится до 1 февраля, поэтому всем, кто заинтересовался, рекомендую не терять время и порадовать себя и близких новым приобретением.

Портативный 15,6-дюймовый монитор JOHNWILL

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Невзирая на среднебюджетную стоимость, этот монитор получил полноразмерный 15,6-дюймовый экран разрешением 1920 x 1080 пикселей с соотношением сторон 16:9, поддержку широкоформатного режима HD, горизонтальный угол обзора 178°, встроенный динамик, удобный переключатель и комплектный чехол. 

Монитор имеет HDMI-разъём, порт USB-type C и возможность синхронизации с любыми устройствами, начиная с ПК и заканчивая мобильными устройствами.

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Цена: US $98.70

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Беспроводной геймпад

Неудобно играть на своем смартфоне? Не беда, его всегда можно дополнить универсальным геймпадом, получившим форм-фактор полноценного джойстика. Это компактное устройство с удобной подставкой подходит для смартфонов, планшетов, компьютеров, Playstation 3 и смарт-приставок и TV Box. 

Что касается синхронизации с носителем контента, то она осуществляется благодаря беспроводной технологии 2,4 ГГц.

Цена: US $7.44 - 9.01

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Турецкая электрокофеварка

Миниатюрная чёрная кофеварка из нержавеющей стали позволит всегда иметь на столе ароматную чашку натурального кофе для себя и своих гостей, имеет мощность 800 Вт и комплектную ложечку для молотых зёрен. 

Объём чашки для воды составляет 0,5 литра. Кофеварка работает от сети 220В. Товар получил Европейский сертификат качества и имеет большое количество положительных отзывов от покупателей.

Цена: US $53.90

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Bluetooth-динамик с беспроводным микрофоном

Bluetooth-динамик Mifa M520 с мощностью на выходе 30 Вт и беспроводным микрофоном поддерживает воспроизведение музыки с карты памяти microSD и USB-флешки. 

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Оснащён цифровым дисплеем, отображающим режим воспроизведения, заряд и время, а также ёмким литиевым аккумулятором на 4000 мАч, обеспечивающим автономную работу устройства. Будет отличным помощником для проведения домашней вечеринки или караоке в кругу друзей.

Цена: US $141.29

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Смарт ТВ-приставка T95

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Чтобы не переплачивать за кабельное ТВ, достаточно приобрести смарт-приставку, поддерживающую Netfix, YouTube и другие популярные хостинги с возможностью воспроизведения контента в режиме HD и 6K.

ТВ-приставка работает на 4-ядерном процессоре Allwiwer H616 под управлением самой свежей версии Android 10, имеет три конфигурации памяти (2 ГБ + 16 ГБ, 4 Гб + 32 ГБ, 4 Гб + 64 ГБ), 2 порта USB 2.0,разъём HDMI, Ethernet-порт RJ-45, слот для карты памяти, Wi-Fi и функцию голосового помощника.

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Цена: US $20.67 - 43.49

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Киберпонедельник: скидки до 50% на товары со всего мира

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