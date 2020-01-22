Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – портативный проектор, фитнес-треккер, машинка для стрижки и другие
Самая крупная торговая площадка Китая AliExpress продолжает радовать выгодными акционными предложениями. В рамках распродаж «Киберпонедельника» продавцы особенно щедры на скидки и различные интересные товары.
Портативный проектор ThundeaL T18 Max
Помещающийся в сумочку проектор ThundeaL выполнен в форме небольшой шайбы, напоминающей кейс для дисков.
рекламаНесмотря на такие скромные габариты, здесь есть всё необходимое для просмотра видео, начиная с цифрового HDMI и поддержки видеорежимов 2K и 4K и заканчивая Bluetooth 4.0 и Wi-Fi для беспроводной передачи контента. Проектор работает на платформе операционной системы Android 7.
Цена: US $191.61 - 226.48
Экран для проектора ThundeaL
рекламаЕсли дополнить покупку экраном от того же производителя, то просмотр получится максимально комфортным. На выбор доступны несколько размеров на 60, 84, 100, 120 и 130 дюймов с соотношением сторон 16:9.
Цена: US $5.69 - 34.19
Фитнес-трекер Xiaomi mi Band 4
Фитнес-трекер компании Xiaomi с пятой версией беспроводного передатчика данных Bluetooth и защитой от проникновения воды внутрь корпуса имеет 0,95-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей разрешением 240 x 120 пикселей и большое количество функций: измерение сердечного ритма, секундомер, будильник, таймер, управление музыкой и так далее.
За автономность смарт-часов отвечает аккумулятор ёмкостью 135 мАч, которого хватает на 20 дней работы устройства после его 2-часовой подзарядки.
Цена: US $24.99 - 39.99
Мужской кошелёк
Этот эффектный кошелёк выполнен из натуральной кожи самой тонкой отделки, а его встроенная молния обеспечивает надёжную защиту всего содержимого.
Удобный и компактный мужской аксессуар, который годится для хранения не только бумажных денег, но и мелочи, а также удостоверений, пропусков, визиток и банковских карт, может быть отличным подарком на 23 февраля или День рождения.
Цена: US $16.93
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USB-зажигалка
В этом стильном скарабее довольно трудно узнать зажигалку, которая прячется под раздвигающимися крылышками.
Такой оригинальный USB-аксессуар без открытого пламени можно всегда носить с собой, просто подвесив его на связку ключей, как брелок, что очень удобно.
рекламаЦена: US $7.59
Машинка для стрижки
Универсальная машинка для волос перезаряжаемого типа имеет множество разных насадок, благодаря чему становится возможным практически любое моделирование в домашних условиях.
Порадует пользователей и совершенно безопасное керамическое лезвие, которое только упростит процесс стрижки этим беспроводным устройством.
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Цена: US $20.32 - 20.42
Киберпонедельник: скидки до 50% на товары со всего мира
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