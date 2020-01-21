В дни распродаж «Киберпонедельника» на AliExpress, как и в «Чёрную пятницу», местные продавцы предлагают разнообразные интересные товары, которые зачастую можно купить с хорошей скидкой.

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Стильная и компактная, весом всего лишь 55 граммов, эта компьютерная мышь прекрасно подойдет как для работы дома или в офисе, так и в дороге, потому что не требует проводного подключения к ноутбуку или ПК.

Устройство имеет необычный форм-фактор с возможностью складываться, чувствительность 1000 dpi и корпус довольно высокого качества из АБС-пластика.

Цена: US $2.39

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Грядёт масленица, а это значит, что впору обзавестись настоящей блинницей, которая поможет обеспечить румяными золотистыми блинчиками даже самую большую семью.

Эта своеобразная сковорода, работающая от 220В, имеет антипригарное покрытие, поэтому подойдёт для любых рецептов – от самых тонких кружевных блинов и оладий до пышной выпечки с припеком и жарки рыбы или мяса.

Цена:US $34.67

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Сухой воздух – бич всех жилых помещений, оснащённых радиаторами отопления, от этого и аллергии с постоянными простудами. А ведь проблему вполне реально решить, просто купив полноценный увлажнитель Xiaomi Mijia Smartmi.

Кроме того, если ещё добавить в этот диффузор пару капель любимого эфирного масла, то можно получить настоящий ароматизатор, который сделает атмосферу в доме более уютной и располагающей.

Цена: US $92.23 - 98.92

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Планшетный компьютер работает на процессоре MediaTek и под управлением ОС Android 9.0 с 8-гигабайтной оперативной памятью и встроенным хранилищем на 128 ГБ.

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Гаджет имеет 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1280 x 800 пикселей с закалённым стеклом, защищающим от сколов и трещин, Wi-Fi, Bluetooth, FM, слот для sim-карты и две камеры – основную на 5 Мп и фронтальную на 2 Мп. За автономную работу планшета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч.

Цена: US $80.00 - 107.50

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32-дюймовый ЖК-телевизор от китайского IT-гиганта Xiaomi с разрешением 1366 x 768 пикселей, соотношением сторон 16:9 и поддержкой широкоформатного режима 720p HD.

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Устройство работает на 64-разрядном 4-ядерном процессоре с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Имеет Wi-Fi, Bluetooth, большое количество портов, эргономичные ножки и довольно тонкие рамки.

Цена: US $189.45

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