На AliExpress стартовала распродажа «Киберпонедельник», на которой можно сделать выгодную покупку. Акция продлится до 1 февраля, поэтому всем желающим рекомендуется не медлить, дабы не пропустить самые интересные и полезные товары по отличным ценам.

В ноутбуке нет системы охлаждения, в результате чего процессор постоянно подвергается перегреву? Решили сэкономить, а в итоге вынуждены устраивать устройству передышки, чтобы оно не зависало?

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Не беда, можно приобрести приставной портативный охладитель вакуумного типа, который подключается к мобильным персональным компьютерам с диагональю 15, 15,6 и 17 дюймов через USB-порт.

Цена: US $8.32

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Прекрасный набор для геймеров состоящий из компьютерной мышки и полноразмерных наушников с эргономичным оголовьем, светодиодной подсветкой и мягкими амбушюрами.

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Чувствительность мыши составляет 4000 dpi, оба устройства имеют проводное подключение через USB-порты. Кроме того, провода плетёные и прочные на растяжение – это предотвращает их скручивание в петли.

Цена: US $15.60 - 25.88

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Ещё один полезный товар для геймеров в виде игровой клавиатуры с удобной металлической подставкой, на которую можно при необходимости поставить планшет или смартфон. Есть возможность выбора языка раскладки, в наличии 7 вариантов, в том числе с русским.

Устройство также оснащено эффектной многоуровневой подсветкой, выделяющей отдельные группы клавиш разными цветами.

Цена:US $32.99

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Монитор для персонального компьютера с 13,3-дюймовой диагональю, поддержкой видеорежима 2K, разъёмом для наушников, HDMI, USB-портом, комплектным кабелями и металлической подставкой.

Если же доплатить немного, то можно стать обладателем аналогичного устройства, но уже защитным чехлом благородного графитового цвета, имитирующим натуральную кожу.

Цена: US $80.74 - 138.69

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Камерофон с 6,59-дюймовой диагональю экрана, двумя слотами для SIM-карт, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и функцией разблокировки по лицу Face ID.

Устройство оснащено инновационным экраном-водопадом почти без боковых рамок, что только увеличивает полезную площадь дисплея, фронтальной камерой на 16 Мп, размещенной в небольшом вырезе, а также основным модулем из четырёх камер на 32 Мп, заключенных в круглый блок. Смартфон работает на процессоре MTK6598 и под управлением мобильной операционной системы Android 10.

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Цена: US $168.47

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