Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Киберпонедельник: недорогие и полезные товары с AliExpress – портативный монитор, смартфон, вакуумный охладитель для ноутбука и другие

для раздела Блоги
+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

На AliExpress стартовала распродажа «Киберпонедельник», на которой можно сделать выгодную покупку. Акция продлится до 1 февраля, поэтому всем желающим рекомендуется не медлить, дабы не пропустить самые интересные и полезные товары по отличным ценам.

Вакуумный охладитель для ноутбука

В ноутбуке нет системы охлаждения, в результате чего процессор постоянно подвергается перегреву? Решили сэкономить, а в итоге вынуждены устраивать устройству передышки, чтобы оно не зависало?

реклама

Не беда, можно приобрести приставной портативный охладитель вакуумного типа, который подключается к мобильным персональным компьютерам с диагональю 15, 15,6 и 17 дюймов через USB-порт.

Цена: US $8.32

Посмотреть товар

Игровая гарнитура и игровая мышь

Прекрасный набор для геймеров состоящий из компьютерной мышки и полноразмерных наушников с эргономичным оголовьем, светодиодной подсветкой и мягкими амбушюрами. 

реклама

Чувствительность мыши составляет 4000 dpi, оба устройства имеют проводное подключение через USB-порты. Кроме того, провода плетёные и прочные на растяжение – это предотвращает их скручивание в петли.

Цена: US $15.60 - 25.88

Посмотреть товар

Игровая клавиатура RedThunder

Ещё один полезный товар для геймеров в виде игровой клавиатуры с удобной металлической подставкой, на которую можно при необходимости поставить планшет или смартфон. Есть возможность выбора языка раскладки, в наличии 7 вариантов, в том числе с русским.

Устройство также оснащено эффектной многоуровневой подсветкой, выделяющей отдельные группы клавиш разными цветами. 

Цена:US $32.99

Посмотреть товар

Портативный монитор JOHNWILL

Монитор для персонального компьютера с 13,3-дюймовой диагональю, поддержкой видеорежима 2K, разъёмом для наушников, HDMI, USB-портом, комплектным кабелями и металлической подставкой.  

Если же доплатить немного, то можно стать обладателем аналогичного устройства, но уже защитным чехлом благородного графитового цвета, имитирующим натуральную кожу.

Цена: US $80.74 - 138.69

реклама



Посмотреть товар

Смартфон Mate 31 Pro

Камерофон с 6,59-дюймовой диагональю экрана, двумя слотами для SIM-карт, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и функцией разблокировки по лицу Face ID. 

Устройство оснащено инновационным экраном-водопадом почти без боковых рамок, что только увеличивает полезную площадь дисплея, фронтальной камерой на 16 Мп, размещенной в небольшом вырезе, а также основным модулем из четырёх камер на 32 Мп, заключенных в круглый блок. Смартфон работает на процессоре MTK6598 и под управлением мобильной операционной системы Android 10.

реклама

Цена: US $168.47

Посмотреть товар

Киберпонедельник: скидки до 60% на товары со всего мира

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты технологии полезные товары алиэкспресс распродажа гаджеты aliexpress электроника с aliexpress подборки с aliexpress гаджеты из китая полезные товары с aliexpress товары для мужчин товары для мужчин с алиэкспресс гаджеты для игрового пк c aliexpress
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
+
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
40
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
66
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
22
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
68
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
480

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 68
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 480
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 66
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel снизила производительность графики в процессорах Core i7 4790K и Core i7 3770K на 42%
134
Microsoft добавила в Windows 10 функцию, о которой просили миллионы пользователей
28
Названы смартфоны Huawei, которые скоро обновятся до EMUI 10
22
Английские учёные готовят переворот на рынке SSD – до 100 раз меньше потребление и многократный прирост скорости
52
Видеокарты NVIDIA GeForce следующего поколения предложат 2-кратный прирост производительности, сделав мощный скачок на 7-нм техпроцессе
104
Производительность 10-ядерного Intel Core i9-10900 пока не впечатляет — новинка уступает AMD Ryzen 7 3800X
119
В Сети появились возможные характеристики NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080: 8-20 ГБ памяти и до 3480 ядер CUDA
120
Слухи: инженерный образец видеокарты на базе AMD Navi 21 на равных соперничает с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
83
AMD рассказала о видеочипе Big Navi и процессорах Zen 3
33
Драйвер NVIDIA закрыл ошибку в игре Ведьмак 3 спустя 4 года после её выхода
46
AMD впервые подтвердила скорый выход флагманской видеокарты «Big Navi»
29
Лиза Су пояснила, как 8K-телевизоры помогут продать больше процессоров Ryzen Threadripper 3990X
18
Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
102
Ubisoft сделала первый большой шаг к повышению уникальности своих игр
26
AMD Radeon RX 5600 XT оказалась производительнее NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в бенчмарке Final Fantasy XV
6
ASUS оснастила свои модели RX 5600 XT мощнейшими системами охлаждения с 3 вентиляторами
26
В аэропорту Портленда хакер "взломал" монитор, чтобы сыграть пару раундов в Apex Legends
14
Авторы New World отказались от свободного PvP из-за чрезмерной «токсичности» игроков
17
Microsoft начала 2020 год с новых критических проблем и залатывания уязвимостей
10
Повышение частот Radeon RX 5600 XT позволило увеличить производительность на 10%
31

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер с Ryzen 2700X + RTX 2080 Ti на AliExpress
54
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
126
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
8
Сборка компьютера для Zystax на AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 за 62730 рублей
18
Наши самые популярные и любимые видео-блогеры - эксперты по компьютерному железу
32
DeepFake своими руками - знакомимся с пакетом DeepFaceLab
7
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
+

Сейчас обсуждают

Oleg Foteev
09:19
почему тогда когда светящийся снаряд пролетает мимо строгга, тень вокруг него не делает полуоборот? вернее тень от этого источника света вообще строггом не отбрасывается
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
Денис Пингин
09:18
Зачем сравнивать старый Intel и достаточно свежий АМД? Где логика? в ЧЕМ смысл? Я с Intel на АМД не перейду как и любой другой поклонник данного бренда. На своём примере могу сказать, Был у меня i7-26...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Qwaigon
09:17
Тогда и "шарит" убираем. Пусть будет просто "красотка, которая в железках". БДСМненько так, ммм..
Наши самые популярные и любимые видео-блогеры - эксперты по компьютерному железу
6ecnpegeJI
09:17
как высосать новость из пальца... руководство от заглота.
Видеокарты NVIDIA GeForce следующего поколения предложат 2-кратный прирост производительности, сделав мощный скачок на 7-нм техпроцессе
ZeroCooolX
09:15
Ну ... достаточно ввести цифровую подпись для видео
DeepFake своими руками - знакомимся с пакетом DeepFaceLab
Joni-sniper
09:14
Тоже не пойму что так все вентиля боятся на чипсете. Единственно сместить его нужно было к югу, а то тут по всей видимости перекроет его видиокарта.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
N1ghtwish
09:14
Больше 5т.р. за это говнище?
Сила есть: крышка процессора AMD FX-8350 отделилась вместе с частью кристалла
1TronpmG5
09:13
Если никакой критики по существу не смог придумать, то видимо решил просто прицепится. Какая тебе разница какие у кого обои и бардак на столе? Статья не об этом.
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
Adam Smith
09:13
ты наверно с фетишистом ссмаксимкой путаешь, он только фотки мамкиных трусов может выкладывать которые носит)))))
Видеокарты NVIDIA GeForce следующего поколения предложат 2-кратный прирост производительности, сделав мощный скачок на 7-нм техпроцессе
1TronpmG5
09:11
Графоманы просто завистливые школьники. :) Если честно, даже не представляю, чего можно напихать в компьютер на 0,5 млн. руб. В любимом софте школьников - играх, такой компьютер точно не будет быстре...
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем