Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: TWS-наушники, электрическая сэндвичница, смартфон Vivo U3x и другие

для раздела Блоги
+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Сегодня скепсис в адрес AliExpress немного поутих даже у самых искушенных покупателей, ведь на её виртуальных прилавках можно найти все что угодно и в полцены. При этом всё чаще речь идёт не об откровенном ширпотребе, а о довольно качественной продукции.

Примером этому могут быть следующие пять товаров:

Многофункциональная док-станция

реклама

Гибридный USB-концентратор с четырьмя цифровыми HDMI-портами, 10-ваттное беспроводное устройство, подходящее для восполнения заряда различных гаджетов, TF-слот для карт памяти, сетевой порт RJ45 Lan – всё это можно сказать о портативном хабе, помещающемся в руке. 

Порадует покупателей и type-C PD зарядный порт с 60-ваттной мощностью проводной зарядки, и наличие трёх портов USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, ну и, конечно же, стоимость устройства. 

Цена: US $40.58

реклама

Посмотреть товар

Смартфон Vivo U3x

Не флагман, но тоже вполне приличный смартфон за свою цену с 6,35-дюймовым экраном, 8-ядерным процессором Snapdragon 655, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. 

Имеет тройную основную камеру с датчиками на 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп и работает под управлением операционной системы Android 9. За автономность устройства отвечает ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрого заряда на 18 Вт. 

Цена: US $121.86 - 129.06

Посмотреть товар

TWS-наушники M7s

Беспроводные наушники M7s с модулем передачи данных Bluetooth пятого поколения, поддержкой Android/iOS/Windows, технологией активного шумоподавления и защитой от воды по стандарту IPX7. 

Ещё одно преимущество этих TWS-вкладышей – наличие комплектного зарядного кейса, который можно использовать в качестве power bank для зарядки своего смартфона.  

Цена: US $13.36

Посмотреть товар

Москитная ловушка

Надоели летом комары? Не помогают москитные сетки или рядом с домом водоём с непереводящимся гнусом? Не беда – проблему поможет исправить компактный USB-катализатор Pega. 

реклама



Его ультрафиолетовое излучение привлечёт внимание кровососов и нейтрализует их, фактически став смертоносной ловушкой для назойливых насекомых и настоящим спасением для хозяев этого уникального в своём роде устройства.

Цена: US $8.95 - 9.83

Посмотреть товар

Электрическая сэндвичница  

Нет, это не сэндичница, а самая настоящая машина для приготовления завтраков, с конвейера которой сходят по четыре полноценных бутерброда для средней семьи. 

реклама

Если же и этого недостаточно, то компактное устройство 3-в-1 в корпусе из нержавеющей стали с антипригарным покрытием может также использоваться как гриль или вафельница, благодаря комплектным съёмным пластинам.

Цена: US $47.94 - 58.38

Посмотреть товар

Техноскидки до 50% на электронику и аксессуары

реклама

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс полезные товары алиэкспресс распродажа электроника с aliexpress подборки с aliexpress полезные товары с aliexpress товары для мужчин с алиэкспресс полезные товары для дома
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
1
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
20
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
65
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
467
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
50

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 467
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 65
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 139
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA выпустила драйвер с полной поддержкой технологий компании AMD
42
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
127
Первый взгляд на самую быструю ОЗУ DDR5 4800 МГц от SK Hynix
30
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
65
РЖД закупает 15000 компьютеров на базе процессора Эльбрус за миллиард рублей
161
Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon
20
Регистрация Radeon RX 5950 XT в таможенной базе – курьёз, граничащий с провокацией
9
Правительство требует от Яндекса создать отечественную ОС на замену Android
22
Инди-разработчик загрузил свою игру на «торренты», после чего её продажи подскочили на 400 %
40
Разработчикам AMD Ryzen удастся повлиять на эффективность графической архитектуры RDNA 2
4
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
61
NVIDIA снизила цену GeForce RTX 2060 до 299 долларов – AMD RX 5600 XT стала бесполезной покупкой ещё до начала продаж
37
Слухи: 7-нм процессоры Intel превзойдут частоты AMD во время разгона
47
AMD Ryzen 7 4800H (Renoir) ожидаемо превзошёл Intel Core i7-10750H (Comet Lake-H) в бенчмарке 3DMark 11
9
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
148
Qualcomm снизила стоимость SoC Snapdragon 765 на 30%
2
Похоже, авторы Metro Exodus намекают на скорый релиз второго дополнения
12
С 2016 года в среднем сегменте видеокарт почти нет прироста производительности
39
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
60
XBox Series X сможет запускать игры для ПК
19

Популярные статьи

Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
68
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
63
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
20
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
34
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
14
Alienware Concept UFO - компания Dell представила свой аналог Nintendo Switch на CES 2020
5
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
1

Сейчас обсуждают

Илья Думаков
09:39
И охлаждение и геймпад у бокса лучше всегда Жаль,с играми наоборот
Стали известны дизайн и время анонса PlayStation 5
mimigen
09:39
Я уже комментировал данную статью. Чиркану еще. Думаю, что автор сам прекрасно понимает, что написал он то, что не просто никому не нужно, но и абсолютно нежизнеспособно. Есть,конечно, люди, которые п...
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
D3v1L0rN
09:39
Ну да обычно все такие люди лютые ламерюги, а не гики как мы сидящие на таких сайтах и могущих закрытыми глазами разобрать и собрать любой ПК.
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
Игорь Ииии
09:38
Ну все таки пару значений в биос залезть поменять придется - power limit проца и vpn профиль для памяти.
Слухи: 7-нм процессоры Intel превзойдут частоты AMD во время разгона
Красный Пукан
09:37
Вернее, безмозглые нищие потаскухи
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
Chianuk
09:36
В модельном бизнесе нужны хмм... другие ядра.
AMD убеждена, что Ryzen Threadripper с 48 ядрами никому не нужен
Красный Пукан
09:36
Тебе на лицо, по твоей просьбе.
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
D3v1L0rN
09:35
Ну правильно геймеры не дураки, лучше интел купят для игр, а амд для работы в основном покупают и собирают системы. Вот и статистика Стим это показывает.
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
smaximaa
09:33
забавно, но голубцы имея 9900к, в основном не покупают игори, а пиратят лол
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
dimchoos
09:31
"Твердотельный накопитель Toshiba P300 позволит пользователю хранить достаточное количество данных и предоставит возможность поиграть в новые игры," Аха-ха
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем