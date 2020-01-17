Сегодня скепсис в адрес AliExpress немного поутих даже у самых искушенных покупателей, ведь на её виртуальных прилавках можно найти все что угодно и в полцены. При этом всё чаще речь идёт не об откровенном ширпотребе, а о довольно качественной продукции.

Примером этому могут быть следующие пять товаров:

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Гибридный USB-концентратор с четырьмя цифровыми HDMI-портами, 10-ваттное беспроводное устройство, подходящее для восполнения заряда различных гаджетов, TF-слот для карт памяти, сетевой порт RJ45 Lan – всё это можно сказать о портативном хабе, помещающемся в руке.

Порадует покупателей и type-C PD зарядный порт с 60-ваттной мощностью проводной зарядки, и наличие трёх портов USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, ну и, конечно же, стоимость устройства.

Цена: US $40.58

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Не флагман, но тоже вполне приличный смартфон за свою цену с 6,35-дюймовым экраном, 8-ядерным процессором Snapdragon 655, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища.

Имеет тройную основную камеру с датчиками на 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп и работает под управлением операционной системы Android 9. За автономность устройства отвечает ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрого заряда на 18 Вт.

Цена: US $121.86 - 129.06

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Беспроводные наушники M7s с модулем передачи данных Bluetooth пятого поколения, поддержкой Android/iOS/Windows, технологией активного шумоподавления и защитой от воды по стандарту IPX7.

Ещё одно преимущество этих TWS-вкладышей – наличие комплектного зарядного кейса, который можно использовать в качестве power bank для зарядки своего смартфона.

Цена: US $13.36

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Надоели летом комары? Не помогают москитные сетки или рядом с домом водоём с непереводящимся гнусом? Не беда – проблему поможет исправить компактный USB-катализатор Pega.

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Его ультрафиолетовое излучение привлечёт внимание кровососов и нейтрализует их, фактически став смертоносной ловушкой для назойливых насекомых и настоящим спасением для хозяев этого уникального в своём роде устройства.

Цена: US $8.95 - 9.83

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Нет, это не сэндичница, а самая настоящая машина для приготовления завтраков, с конвейера которой сходят по четыре полноценных бутерброда для средней семьи.

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Если же и этого недостаточно, то компактное устройство 3-в-1 в корпусе из нержавеющей стали с антипригарным покрытием может также использоваться как гриль или вафельница, благодаря комплектным съёмным пластинам.

Цена: US $47.94 - 58.38

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