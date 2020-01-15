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Недорогие и полезные товары с AliExpress: беспроводная IP-камера, кассетный плеер-конвертер, смартфон Honor 10 Lite и другие

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Казалось бы, AliExpress исчерпал себя, товары примелькались, и продавцы уже не могут предложить что-нибудь интересное, особенно после праздников. Но нет, всё-таки есть ещё выбор, да какой!

Если как следует «проштудировать» актуальные предложения, то можно найти много разнообразных и без сомнения полезных товаров.

Плечевой ремень для фотокамеры

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Ситуация, когда некуда деть фото и видеотехнику, в результате чего приходится постоянно носить такие устройства в руках, не понаслышке знакома многим любителям авторской хроники. 

Но теперь благодаря очень мягкому, стильному и приятному на ощупь плечевому ремешку можно будет наконец-то забыть об этом неудобстве. 

Аксессуар выполнен из натуральных материалов, а это значит, что аллергия покупателю не грозит, даже если надевать ремешок с майкой-алкоголичкой в жаркую погоду.

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Цена: US $2.24

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«Умное» зарядное устройство

Зачем постоянно тратиться на новые батарейки, если можно купить универсальное зарядное устройство, которое позволит эксплуатировать аккумуляторы типа AA AAA снова и снова. 

«Умный» Li-ion повербанк поддерживает технологию быстрого заряда, да ещё и без подключения к электросети. 

Кроме того, устройство пригодно не только для подзарядки батареек, но и для восполнения потраченного цикла мобильных устройств. 

Цена: US $9.94

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Кассетный плеер-конвертер

Сегодня уже трудно найти человека, который бы использовал старые аудиокассеты, но это не означает, что на хозяйстве будет лишним плеер, позволяющий воспроизводить записанный на них контент. 

Кто-то может подумать: «Зачем?», ссылаясь на то, что сегодня практически любую песню можно найти в сети Интернет. 

Однако раньше люди записывали друг друга на магнитофон и кому-то по-прежнему очень дороги такие записи, тогда как приобретение подобного устройства с комплектным USB-кабелем и встроенным конвертером, позволяющим перекидывать все с ленты на цифру, имеет все шансы стать одним из самых удачных.

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Цена: US $16.05

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Беспроводная IP-камера

Беспроводная камера наблюдения, передающая весь снятый материал по Wi-Fi на подвязанное устройство от двух тысяч рублей? 

Благодаря китайскому производителю Jienuo становится возможным и такое, поэтому стоит поторопиться, чтобы воспользоваться выгодным предложением молодого бренда. 

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Камера поддерживает HD, имеет защиту от воды и в продаже доступно несколько конфигураций объектива и его фокуса.

Цена: US $35.13 - 64.96

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Смартфон Honor 10 Lite

Сегодня вполне реально приобрести смартфон с отличными техническими характеристиками по доступной цене. Вот и стоимость модели дочернего предприятия Huawei Honor 10 Lite не превышает 13 тысяч рублей. 

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За эти деньги покупателям предлагается вполне приличный аппарат с 6,21-дюймовым безрамочным дисплеем разрешением 2340x1080, высокоавтономной аккумуляторной батареей ёмкостью 3400 мАч, каплеобразным фронтальным модулем и весьма неплохой двойной основной камерой.

Цена: US $205.25

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