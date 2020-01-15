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Недорогие и полезные товары с AliExpress: креативные зажигалки, беспроводной джойстик, глобальная версия Redmi Note 8 и другие

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AliExpress продолжает «фонтанировать» лучшими предложениями, предлагая интересные и полезные товары по доступным ценам. Здесь можно присмотреть позиции на любой вкус, цвет и кошелёк, сделав приятное приобретение для себя или своих близких и друзей.

Если же фантазия ничего не подсказывает, то стоит присмотреться к следующим пяти товарам:

Креативные зажигалки

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Зажигалки по невысокой цене и получившие весьма необычный форм-фактор. Чего только здесь не найдёшь – череп, гаечный ключ, карточная колода, баскетбольный мяч, топор, бутылка виски и даже унитаз, мгновенно дающий пламя при откидывании крышки. 

При желании можно купить целый набор такой полезной мелочёвки, и сомневаться в том, что он пригодится, уж точно не приходится, ведь зажигалки могут пригодиться для презентов.

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Электрический водонагреватель

Зачем ставить громоздкий накопительный бойлер, если можно приобрести недорогой безрезервуарный нагреватель проточного типа, устанавливаемый прямо вместе с краном. 

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Устройство, работающее от сети со стандартным напряжением 220 В и номинальной мощностью в 3000 Вт сможет круглосуточно обеспечить своих хозяев горячей водой, заметно экономя их ресурсы, ведь сегодня электроэнергия стоит немало, а постоянный подгорев объёмного накопителя является неоправданным расточительством. 

Что же касается встроенного в кран электронагревателя, то одним из его преимуществом является мгновенный нагрев воды, без вынужденной протечки, благодаря чему также получается неплохо сэкономить.

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Глобальная версия смартфона Redmi Note 8

Модель смартфона Redmi Note8 с 4-гигабайтной оперативной памятью и встроенным хранилищем на 128 ГБ. Работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 665 и имеет 6,3-дюймовый FHD-экран с ультратонкими рамками и соотношением сторон 19,5:9. 

Смартфон оснащён пятью камерами, среди которых встроенная в каплеобразный вырез одиночная 13-мегапиксельная фронталка и основой квадромодуль с главным датчиком на 48 Мп. За автономную работу устройства отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч.

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Беспроводной джойстик  

Любителям гейминга уж точно не помешает парочка геймпадов с вибрацией, выполненных в форм-факторе старого доброго джойстика с классическим управлением. 

В пользу целесообразности приобретения игрового комплекта говорит не только его низкая стоимость, но и универсальность, поскольку устройства совместимы седьмой, восьмой и десятой версиями операционной системы Windows, Android, TV Box и PS3.

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Электрическая отвёртка 

Электроотвёртка станет незаменимым помощником не только в профессиональной мастерской, но и в быту, когда нужно вкрутить всего лишь несколько саморезов. 

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Вращающаяся со скоростью 280 оборотов в минуту насадка, а также её сменные элементы с другой конфигурацией наконечника, позволят легко справиться с поставленной задачей. 

Мастеру не придется путаться в проводах, поскольку речь идет об автономном перезаряжающемся инструменте, который сможет проработать без сети не один час.

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