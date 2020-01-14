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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-приставка, 8-дюймовый планшет Xiaomi, Bluetooth-колонка и другие

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Хотя новогодние праздники и закончились, это вовсе не означает, что не нужно баловать себя или своих родных и близких приятными подарками и покупками. А если для приобретения чего-то существенного нет финансовой возможности, то всегда можно остановиться на доступных для любого кошелька вариантах, предлагаемых на торговой площадке AliExpress.

Смарт-приставки

Сегодня благодаря smart-приставкам можно обеспечить подключение к интернету практически на любом телевизоре, что позволяет неплохо экономить на кабельном телевидении. И вовсе не обязательно тратить баснословные суммы на приобретение такого полезного девайса. 

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Вместо этого можно остановиться на бюджетной модели TX6S бренда Tanix, работающей на Android 10 и 4-ядерном процессоре Allwinner H616 с тремя конфигурациями памяти: 2 ГБ/8 ГБ, 4 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ. С возможностями приставки более подробно можно ознакомиться в интернет-магазине.

Цена: US $17.54 - 46.79

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А это новейшая версия популярной смарт-приставки H96 MAX, получившая новый красочный дизайн, 4-ядерный процессор Amlogic S905X3, оперативку 4 ГБ DDR3, три конфигурации ПЗУ на 32 ГБ/64 Гб/128 ГБ и Android 9.0.

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Цена: US $32.99 - 53.32

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Адаптер VGA-HDMI

Недорогой адаптер от производителя Cool dier, предназначенный для прямого подключения к телевизорам, мониторам персональных компьютеров, ноутбукам, проекторам с поддержкой широкоформатного режима HD.

Поддерживает преобразование сигналов VGA в HDMI. Обращаю внимание, что не наоборот, данный адаптер не может преобразовывать цифру в аналоговые сигналы.

В комплекте к устройству прилагается 3,5-миллиметровый аудиокабель.

Цена: US $3.63

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8-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4

Планшет Mi Pad 4 от ведущего производителя Xiaomi с диагональю экрана 8-дюймов и соотношением сторон 16:10 работает на процессоре Snapdragon 660 AIE с двумя конфигурациями встроенной памяти 32 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. 

Есть здесь и беспроводной передатчик данных Bluetooth 5.0, и 13-мегапиксельная одиночная камера и ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч, обеспечивающая высокую автономность устройства.

Цена: US $158.99 - 211.99

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Беспроводная Bluetooth-колонка

Bluetooth-колонка от компании Huawei под брендом Honor выполнена в стильном форм-факторе и двух вариантах цветового оформления: универсальном белом и в стильном золотистом. Устройство синхронизируется со смартфоном и имеет встроенный микрофон для громкой связи при звонках. 

Передача музыкального контента и голосовое общение доступно благодаря модулю Bluetooth. Для зарядки предусмотрен порт MicroUSB, воспроизведение звука осуществляется на 360 градусов. 

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Цена: US $20.49

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Перезаряжаемая Bluetooth-клавиатура с мышью

Хватит путаться в длинных проводах старенькой клавиатуры, вместо этого можно приобрести беспроводную, да ещё и в придачу с автономной и бесшумной компьютерной мышью от компании Aloud. Обе они заряжаются, и как уверяет производитель, 3-4 часов заряда хватает на 44 часа работы клавиатуры и 1 часа достаточно для того, чтобы пользоваться мышкой 168 часов. Передача информации осуществляться через модули Bluetooth. 

Компактность устройств подойдёт для работы в стесненных условиях без какого-либо ущерба для эргономичности. Эта особенность делает комплект прекрасным решением не только для офиса и дома, но и для деловых поездок и путешествий.

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Цена: US $15.89 - 18.01

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08:37
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monterk
08:27
Какая же хрень
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Ацкий Сотона
08:25
Все что нужно знать о тестах в сети (с) . - Одноканал для Райзен в тестах , по самой честной методике тестирования Интел !
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Ацкий Сотона
08:23
Да я просто под столом так как моя 580 с 2700 , больше кадров дала - чем тут в тесте 1070+3600.
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CECTPA_MAPUHA
08:22
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MriS
08:21
Дождаться официальной инфы от Интел не судьба. Надоели уже темы про LGA 1159 и 1200. Можно подумать доски с этими сокетами в магазинах лежат, а люди не знаю какую купить под будущие камни 😂 АМД голов...
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1injener
08:21
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Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
иван плотников
08:21
ахаза3, не подсказывай им)))
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
Vitaly
08:20
Да ладно вам. Даже в одноканале 3600 на 50% лучше в 1% и 0,1%.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
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