Хотя новогодние праздники и закончились, это вовсе не означает, что не нужно баловать себя или своих родных и близких приятными подарками и покупками. А если для приобретения чего-то существенного нет финансовой возможности, то всегда можно остановиться на доступных для любого кошелька вариантах, предлагаемых на торговой площадке AliExpress.

Сегодня благодаря smart-приставкам можно обеспечить подключение к интернету практически на любом телевизоре, что позволяет неплохо экономить на кабельном телевидении. И вовсе не обязательно тратить баснословные суммы на приобретение такого полезного девайса.

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Вместо этого можно остановиться на бюджетной модели TX6S бренда Tanix, работающей на Android 10 и 4-ядерном процессоре Allwinner H616 с тремя конфигурациями памяти: 2 ГБ/8 ГБ, 4 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ. С возможностями приставки более подробно можно ознакомиться в интернет-магазине.

Цена: US $17.54 - 46.79

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А это новейшая версия популярной смарт-приставки H96 MAX, получившая новый красочный дизайн, 4-ядерный процессор Amlogic S905X3, оперативку 4 ГБ DDR3, три конфигурации ПЗУ на 32 ГБ/64 Гб/128 ГБ и Android 9.0.

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Цена: US $32.99 - 53.32

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Недорогой адаптер от производителя Cool dier, предназначенный для прямого подключения к телевизорам, мониторам персональных компьютеров, ноутбукам, проекторам с поддержкой широкоформатного режима HD.

Поддерживает преобразование сигналов VGA в HDMI. Обращаю внимание, что не наоборот, данный адаптер не может преобразовывать цифру в аналоговые сигналы.

В комплекте к устройству прилагается 3,5-миллиметровый аудиокабель.

Цена: US $3.63

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Планшет Mi Pad 4 от ведущего производителя Xiaomi с диагональю экрана 8-дюймов и соотношением сторон 16:10 работает на процессоре Snapdragon 660 AIE с двумя конфигурациями встроенной памяти 32 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Есть здесь и беспроводной передатчик данных Bluetooth 5.0, и 13-мегапиксельная одиночная камера и ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч, обеспечивающая высокую автономность устройства.

Цена: US $158.99 - 211.99

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Bluetooth-колонка от компании Huawei под брендом Honor выполнена в стильном форм-факторе и двух вариантах цветового оформления: универсальном белом и в стильном золотистом. Устройство синхронизируется со смартфоном и имеет встроенный микрофон для громкой связи при звонках.

Передача музыкального контента и голосовое общение доступно благодаря модулю Bluetooth. Для зарядки предусмотрен порт MicroUSB, воспроизведение звука осуществляется на 360 градусов.

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Цена: US $20.49

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Хватит путаться в длинных проводах старенькой клавиатуры, вместо этого можно приобрести беспроводную, да ещё и в придачу с автономной и бесшумной компьютерной мышью от компании Aloud. Обе они заряжаются, и как уверяет производитель, 3-4 часов заряда хватает на 44 часа работы клавиатуры и 1 часа достаточно для того, чтобы пользоваться мышкой 168 часов. Передача информации осуществляться через модули Bluetooth.

Компактность устройств подойдёт для работы в стесненных условиях без какого-либо ущерба для эргономичности. Эта особенность делает комплект прекрасным решением не только для офиса и дома, но и для деловых поездок и путешествий.

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Цена: US $15.89 - 18.01

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