Сегодня AliExpress по праву можно назвать неисчерпаемым «клондайком» интересных предложений по доступным ценам. Теперь, когда новогодние праздники позади и, наконец-то, можно выдохнуть от веселья, давайте посмотрим, какие недорогие и полезные товары предлагает популярная торговая площадка.

Каждый мастер не понаслышке знает, как тяжело работать с различной мелочёвкой, которая вечно теряется в рабочей обстановке и чуть что, сразу же выскальзывает из рук.

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Теперь можно разом покончить с этим неудобством, просто заказав на AliExpress удобный магнитный браслет для запястья, на который можно прикрепить шурупы, гвозди, сверла и мелкий инструмент из металла, всегда имея их под рукой во время любых ремонтных работ.

Цена: US $1.47 - 2.09

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Зарядный адаптер, выполненный в форме патрона с выдвигающейся гильзой, имеет необходимые для заряда мобильных устройств магнитные разъёмы microUSB C и USB Type-C, а также съёмные заглушки, предотвращающие попадание влаги и грязи внутрь.

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Стоит такое приспособление копейки, зато подходит к гаджетам любых производителей. Кроме того, его размер позволяет носить «патрон» в кармане или подвешивать к связке ключей, как обычный брелок.

Цена: US $1.49

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Игровая перезаряжаемая компьютерная мышь с эффектной подсветкой вертикального типа, чувствительностью 800, 1600 и 2500 dpi и литиевым аккумулятором.

Среди прочих преимуществ модели – возможность работы в беспроводном режиме с радиочастотой 2.4 ГГц, а также универсальность, ведь это устройство прекрасно подойдёт не только для гейминга, но и для офисной работы.

Цена: US $2.24 - 8.00

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Внешний накопитель USB 2.0 от производителя Civetman в нестандартном форм-факторе гаечного ключа ёмкостью 4, 8, 16, 32, 64 и 128 ГБ.

Будет отличным подарком для любого мужчины, форма флешки позволяет использовать её в качестве брелока на связке ключей.

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Цена: US $3.83 - 22.70

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Кроме того, компания предлагает ещё один тип флешек в виде миниатюрной лампочки, загорающейся при подключении к ПК или ноутбуку, как светодиодный индикатор.

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Что касается объёмов этого съёмного носителя, то он представлен в тех же конфигурациях, что и «флешки-гаечные ключи».

Цена: US $3.52 - 17.49

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Бюджетное мобильное устройство имеет множество преимуществ, начиная с роскошного дизайна, стилизованного под тонкую телячью кожу эффектного красного цвета, и заканчивая наличием беспроводных модулей Bluetooth и Wi-Fi. Есть здесь и сетевая поддержка 4G LTE, и GPS, и слоты для двух SIM-карт.

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Смартфон работает на 4-ядерном процессоре MT6737 под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Разрешение основной камеры – 13 Mп, фронтальной – 8 Мп.

Объёмы памяти мобильного аппарата составляют 3 ГБ для ОЗУ и 32 ГБ для ПЗУ, тогда как диагональ HD экрана равна 3,5 дюйма. Ёмкость аккумулятора – 2300 мАч.

Цена: US $107.35 - 114.70

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