Недорогие и полезные товары с AliExpress: саундбар для ТВ, Wi-Fi усилитель, глобальная версия смартфона Blackview A80 Pro и другие
Интересные предложения на крупнейшей в мире торговой площадке никогда не заканчиваются. Даже после новогодних и рождественских праздников, когда везде затишье, на AliExpress торги идут полным ходом, предлагая покупателям самые интересные, полезные и недорогие товары.
Быстрое зарядное устройство
Блок питания, поддерживающий технологию быстрого заряда QuickCharge 3.0, оснащен четырьмя USB-портами, рассчитанными на одновременное восполнение потраченного цикла соответствующего количества мобильных устройств.
рекламаЭто универсальное устройство в белом и в черном цвете предлагает компания OLAF, ее адаптер подходит для гаджетов самых популярных производителей, включая Samsung, Huawei и Apple.
Цена: US $2.69 - 2.99
Игровые наушники
Обычно хорошая гарнитура стоит немалых денег, но в случае с полноразмерными наушниками N1, получившими суперстильное оголовье и мягкие эргономичные амбушюры, это не так.
рекламаДа, аксессуар проводной, но этот момент компенсирует наличие голосового управления, поддержка геймерских режимов, микрофон, а также стильная RGB-подсветка.
Цена: US $10.99 - 13.99
Саундбар для ТВ
Слабенький звук на ПК и ТВ? Не беда, ведь его можно усилить с помощью компактного саундбара XINGOOZ, получившего форм-фактор тубуса. Легкое, стильное, устойчивое, несмотря на свою форму, это устройство оснащено всеми необходимыми модулями и портами, начиная с беспроводного передатчика данных Bluetooth версии 4.2 и заканчивая типовым аудиоразъёмом.
За усиление звука отвечает сабвуфер, тогда как для регулирования громкости на боковой панели саундбара предусмотрен удобный регулятор в круглой формы.
Цена: US $35.14
Wi-Fi усилитель
Слабую раздачу трафика сегодня запросто можно увеличить, даже если в помещении установлен самый посредственный или старого выпуска маршрутизатор.
Для этого достаточно просто приобрести Wi-Fi-ретранслятор с диапазоном 802.11N и поддержкой WLAN сетей 2,4 ГГц, который способен увеличить скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Длина сетевого RJ-45 кабеля – 1 метр.
Цена: US $8.67 - 12.77
Глобальная версия смартфона Blackview A80 Pro
Смартфон Blackview имеет дисплей с 6,49-дюймовой диагональю и ультратонкими рамками, каплеобразный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры, а также четыре датчика основной камеры на 13 Мп (sony 258) + 2 Мп + 0,3 Мп + 0,3 Мп.
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Есть здесь и сетевая поддержка 4G и ёмкая аккумуляторная батарея на 4680 мАч. Работает устройство на 4-ядерном процессоре Helio P25 с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ и операционной системе Android 9.0.
Цена: US $159.99 - 183.99
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