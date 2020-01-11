Недорогие и полезные товары с AliExpress: HDMI-кабель, флеш-накопитель, 10-дюймовый планшет и другие
Попав на «бескрайние просторы» торговой площадки AliExpress, довольно трудно уйти с пустыми руками.
Вот и на этот раз моё внимание привлекли несколько полезных товаров, которые вряд ли останутся незамеченными и другими пользователями. Речь идёт о следующих предложениях, представленных по вполне приемлемой цене:
10-дюймовый планшет FENGXIANG
Невзирая на свою бюджетность, этот планшет может похвастаться отличными характеристиками, чего только стоит его большой 10,1-дюймовый дисплей с защитой из 2,5D-закаленного стекла, сетевая поддержка стандартов 3G/4G/LTE, а также производительная 4-ядерная аппаратная основа с 8-гигабайтной оперативной памятью и встроенным твердотельным накопителем на 128 ГБ.
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Кроме того, устройство оснащено DUOS-слотом для двух SIM, Bluetooth, GPS и работает под управлением Android 9.0 Pie.
Цена: $90.00 - 121.68
Светодиодный проектор
Компактный проектор отличается от других устройств сегмента не только своим ярким дизайном, но и суперкомпактностью. Судя по многочисленным отзывам покупателей, дети просто в восторге от устройства.
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При этом устройство для крупноформатного отображения контента имеет высокий уровень яркости в 1000 люмен, разрешение 480 x 320 пикселей, удобный интерфейс (HDMI, USB, tf-карта, аудиовыход, ИК), а также поддержку Full HD 1080р.
Цена: $40.53 - 43.14
HDMI-кабель
Использование этого цифрового 1.4 мм HDMI-кабеля с 1080р и 3D в значительной мере расширит пользовательские возможности.
В продаже имеется целых десять вариантов длины мультимедийного кабеля от 0,5 метров до 20 метров со штекером с позолоченным интерфейсом. Покупатели довольны товаром и общением с продавцом, который имеет высокий рейтинг на AliExpress.
Цена: $0.97 - 23.80
Флеш-накопитель
Благодаря своему стильному дизайну с выгравированным волком, эта миниатюрная флешка больше напоминает кулон, чем компактный накопитель.
На борту этого мини-устройства может храниться много различной информации (предлагаются флешки от 8 до 128 ГБ), которую вполне реально всегда иметь при себе, просто повесив внешний накопитель на связку ключей, как брелок.
Цена: $2.27 - 10.23
Тостер Sonifer
Покупка этого универсального домашнего помощника, корпус которого выполнен из нержавеющей стали, позволит всегда иметь к завтраку ароматные хрустящие тосты.
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Готовятся хлебцы за считанные секунды, благодаря моментальному нагреву внутренней спирали устройства, прекрасно сочетаясь с соленым лососем, тунцом, джемом или яйцом пашот и авокадо, хотя многие предпочитают хрустеть ими без добавок.
Цена: $15.90
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