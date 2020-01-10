В настоящее время довольно трудно найти более крупную и выгодную площадку для приобретения товаров из разных сегментов, чем AliExpress.

И если у кого-то еще возникают сомнения по этому поводу, то следующая подборка, состоящая из пяти выгодных предложений, окончательно их развеет.

Отличные HiFi-наушники от китайского производителя Briame по более чем доступной цене.

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Несмотря на низкий ценник устройство обладает хорошим качеством звучания даже на басах и подходит для разной мобильной электроники, в том числе смартфонов Samsung.

В наличии имеется пять вариантов цветового оформления наушников.

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Цена: US $1.94

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Этот мульти USB-Hub предлагается сразу в нескольких конфигурациях: на 3 порта USB 3.0 и USB 2.0, а также 6 портов USB 2.0. Прекрасно подойдет и для чтения карт памяти разных стандартов, среди которых SD и TF.

Обязательно придется по вкусу покупателям и лаконичное оформление концентратора, а также возможность выбора между двумя вариантами цветового оформления: белым и черным.

Цена: US $1.74 - 4.37

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Набор SeenDa из компактной механической клавиатуры и мышки в значительной мере облегчит жизнь активного пользователя, не занимая много места на рабочем столе и не привязывая его к себе длинными, вечно путающимися проводами.

При этом можно выбрать не только классическое черное или белое оформление, но и розовый, стальной и даже комбинированный вариант.

Цена: US $15.23 - 17.48

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Этот компактный монитор от ZHIXIANDA с 13,3-дюймовой диагональю и матричным разрешением 1920 x 1080 пикселей обладает не только поддержкой полноэкранного режима Full HD, но и LED-подсветкой, хорошим дизайном и яркими красками.

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Кроме того, устройство с соотношением сторон 16:9 подходит для разных игровых режимов, что обязательно порадует заядлых геймеров.

Цена: US $85.99

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Такого эффектного бампера еще не было ни у одного смартфона, а у модели Redmi Note 8 Pro будет.

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Мраморный эффект, закаленное остекление, добавляющее дизайну глубины, космический градиент, имитирующий рождение сверхновой звезды – видно, что изготовитель действительно постарался на славу.

Цена: US $3.24

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