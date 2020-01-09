На AliExpress всегда можно найти по-настоящему полезные товары, на которые, вдобавок ко всему прочему, постоянно распространяются различные акции и скидки. Особенно сейчас, когда действует зимняя распродажа.

Хорошим тому примером являются следующие пять предложений на все случаи жизни:

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Бюджетный смартфон с большим FHD-дисплеем на 6,3 дюйма, процессором Snapdragon 665 от ведущего американского производителя Qualcomm, ОЗУ на 8 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ и 48-мегапиксельным главным модулем тройной основной камеры.

Кроме того, гаджет имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрого заряда на 18 ватт.

Цена: US $149.00 - 190.00

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Как показывает практика, внутренние твердотельные накопители лишними не бывают, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии приобретения этого полезного устройства, выбрав любую из 16 представленных конфигураций памяти с диапазоном от 16 ГБ до 2 ТБ, включая самые нестандартные параметры объёмов.

Среди прочих особенностей новинки 2,5-дюймовый типоразмер и приятное оформление.

Цена: US $11.15 - 187.00

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Этот портативный набор включает в себя 25 разных отверточных насадок, прекрасно подходящих для ремонта мелкой мобильной электроники.

Порадует мастера и стоимость такого комплекта, и скидка на него.

Цена: US $2.83

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Если приходится много работать, но от былой выносливости не остается и следа, то впору задуматься о приобретении надёжного держателя для электродрели.

Такое универсальное приспособление позволит вести работу в разных направлениях, включая деревообработку.

Цена: US $18.53 - 20.15

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Идеальное приспособление для тех, кто много работает за ПК и устаёт занимать одно положение за столом. Разработано специально для ноутбуков с диагональю от 7 до 15 дюймов.

С такой раскладушкой, представленной в двух вариантах цветового оформления (стальном и чёрном) можно сидеть, лежать и даже стоять, регулируя высоту посадки.

Цена: US $16.07

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