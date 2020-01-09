Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Xiaomi Redmi Note 8, складная подставка для ноутбука, набор отверток 25-в-1 и другие
На AliExpress всегда можно найти по-настоящему полезные товары, на которые, вдобавок ко всему прочему, постоянно распространяются различные акции и скидки. Особенно сейчас, когда действует зимняя распродажа.
Хорошим тому примером являются следующие пять предложений на все случаи жизни:
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 8
рекламаБюджетный смартфон с большим FHD-дисплеем на 6,3 дюйма, процессором Snapdragon 665 от ведущего американского производителя Qualcomm, ОЗУ на 8 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ и 48-мегапиксельным главным модулем тройной основной камеры.
Кроме того, гаджет имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрого заряда на 18 ватт.
Цена: US $149.00 - 190.00
Внутренний SSD Goldenfir
рекламаКак показывает практика, внутренние твердотельные накопители лишними не бывают, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии приобретения этого полезного устройства, выбрав любую из 16 представленных конфигураций памяти с диапазоном от 16 ГБ до 2 ТБ, включая самые нестандартные параметры объёмов.
Среди прочих особенностей новинки 2,5-дюймовый типоразмер и приятное оформление.
Цена: US $11.15 - 187.00
Набор отверток Vastar 25 в 1
Этот портативный набор включает в себя 25 разных отверточных насадок, прекрасно подходящих для ремонта мелкой мобильной электроники.
Порадует мастера и стоимость такого комплекта, и скидка на него.
Цена: US $2.83
Держатель для электрической дрели
Если приходится много работать, но от былой выносливости не остается и следа, то впору задуматься о приобретении надёжного держателя для электродрели.
Такое универсальное приспособление позволит вести работу в разных направлениях, включая деревообработку.
Цена: US $18.53 - 20.15
Складная подставка для ноутбука
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Идеальное приспособление для тех, кто много работает за ПК и устаёт занимать одно положение за столом. Разработано специально для ноутбуков с диагональю от 7 до 15 дюймов.
С такой раскладушкой, представленной в двух вариантах цветового оформления (стальном и чёрном) можно сидеть, лежать и даже стоять, регулируя высоту посадки.
Цена: US $16.07
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