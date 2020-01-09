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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Xiaomi Redmi Note 8, складная подставка для ноутбука, набор отверток 25-в-1 и другие

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На AliExpress всегда можно найти по-настоящему полезные товары, на которые, вдобавок ко всему прочему, постоянно распространяются различные акции и скидки. Особенно сейчас, когда действует зимняя распродажа.

Хорошим тому примером являются следующие пять предложений на все случаи жизни:

Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 8

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Бюджетный смартфон с большим FHD-дисплеем на 6,3 дюйма, процессором Snapdragon 665 от ведущего американского производителя Qualcomm, ОЗУ на 8 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ и 48-мегапиксельным главным модулем тройной основной камеры. 

Кроме того, гаджет имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрого заряда на 18 ватт.

Цена: US $149.00 - 190.00

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Внутренний SSD Goldenfir

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Как показывает практика, внутренние твердотельные накопители лишними не бывают, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии приобретения этого полезного устройства, выбрав любую из 16 представленных конфигураций памяти с диапазоном от 16 ГБ до 2 ТБ, включая самые нестандартные параметры объёмов. 

Среди прочих особенностей новинки 2,5-дюймовый типоразмер и приятное оформление.

Цена: US $11.15 - 187.00

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Набор отверток Vastar 25 в 1

Этот портативный набор включает в себя 25 разных отверточных насадок, прекрасно подходящих для ремонта мелкой мобильной электроники. 

Порадует мастера и стоимость такого комплекта, и скидка на него.

Цена: US $2.83

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Держатель для электрической дрели

Если приходится много работать, но от былой выносливости не остается и следа, то впору задуматься о приобретении надёжного держателя для электродрели. 

Такое универсальное приспособление позволит вести работу в разных направлениях, включая деревообработку.

Цена: US $18.53 - 20.15

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Складная подставка для ноутбука

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Идеальное приспособление для тех, кто много работает за ПК и устаёт занимать одно положение за столом. Разработано специально для ноутбуков с диагональю от 7 до 15 дюймов. 

С такой раскладушкой, представленной в двух вариантах цветового оформления (стальном и чёрном) можно сидеть, лежать и даже стоять, регулируя высоту посадки. 

Цена: US $16.07

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Популярные товары на AliExpress

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