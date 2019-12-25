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Недорогие и полезные товары с AliExpress: «умный» голосовой переводчик, USB-тестер, универсальный кардридер 5-в-1 и другие

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Похоже, продавцам, работающим в рамках торговой площадки AliExpress, не нужны особые поводы для того, чтобы предлагать свои товары по привлекательным акциям и скидкам. Ведь выгодные предложения здесь можно найти всегда, а в преддверии новогодних праздников – особенно. 

Наглядным тому примером являются следующие пять полезных товаров по хорошей цене:

«Умный» голосовой переводчик

Любителям путешествий обязательно нужно обзавестись таким универсальным помощником. Поддержка мгновенного перевода на 76 самых распространенных языков мира с возможностью автоматического преобразования устной речи в печатный текст (для этого транслиттер оснащён большим ярким дисплеем и микрофоном) заставят навсегда забыть о проблеме языкового барьера. 

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А компактность и малый вес устройства не обременят владельца, заняв совсем немного места в его кармане.

Цена: US $47.04 - 47.52

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Компьютерный коврик для мыши

Этот огромный коврик для манипулятора, получивший размеры 80 x 30 x 2 см подойдет как заядлым геймерам, так и обычным пользователям. 

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Кроме того, Rainbow Six Siege – идеальный вариант для просторной рабочей поверхности, получивший очень стильное оформление на любой вкус.

Цена: US $9.09

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USB-тестер

Абсолютный лидер продаж в своем сегменте, применяемый для измерения всех важных параметров в повербанках, сетевых адаптерах и проводах. 

Подключение осуществляется через microUSB, а информативный цифровой дисплей поможет безошибочно определить возможности тестируемого устройства.

Цена: US $2.36

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Универсальный кардридер 5-в-1

Этот гибридный кардридер можно купить по скидке 33%, в значительной мере расширив свои пользовательские возможности. 

Помимо эффектного оформления в модном цвете «бежевый металлик» миниатюрное устройство может похвастаться поддержкой карт памяти стандарта SD и TF, а также интерфейсом 3-в-1: Type-c + MicroUSB + USB2.0.

Цена: US $2.56

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Многофункциональные беспроводные наушники

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Ещё одно многофункциональное устройство в виде Bluetooth-наушников с множеством достоинств по очень доступной цене. 

Возможность функционирования в качестве MP3-плеера, защита от влаги и пыли стандарта IPX7, встроенный в кейс аккумулятор ёмкостью 6000 мАч – плюсов у этих наушников, действительно, немало.

Цена: US $9.90 - 39.90

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Популярные товары на AliExpress

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motya
11:29
Нужно платить за исключительность эпл! Вперёд удачи 🤣🤣🤣
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N1ghtwish
11:28
А новые SSD уже достигли скорость чтения блоками по 4К свыше SATA3?
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Сверхчеловек
11:27
Что теперь вообще тесты не делать? в данной статье куча различных карт, за что 5 и поставил.
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2 (страница 2)
Agiliter
11:26
Всё равно геймерский он или нет, надеюсь они будут отличаться от текущих помоев. Хотя я плохо себе представляю геймера с 15.6 дюймовым экраном. Слишком мелкий. Выбор ноутбука сейчас заставляет чувств...
AData выходит на рынок компьютерной техники для геймеров
KY16
11:24
"А в 2021 году можно будет взять модель на 4 Тб за 300 баксов" Сильная заява , ток зачем 2 года ждать , уже сейчас можно брать. https://hotline.ua/computer-diski-ssd/wd-ssd-blue-4-tb-s400t2b0a/
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1injener
11:24
Это психология цифр, люди смотрят на них, вместо того, что бы выбрать контролёр в ssd получше и памяти для кэширования было побольше
Gigabyte засветила названия материнских плат на базе чипсетов Intel серии 4хх
korn87
11:24
тестовый отрезок есть, пробеги да докажи. У ребят из верхнего интернета проверку делал или поверил в удобный результат?
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2 (страница 2)
Сверхчеловек
11:23
Нормальные тесты делает Techno-Kitchen. У данных авторов куча на руках реального железа, потому что в комп. индустрию пришли из майнинга. Смотри их, там хорошо видно как 5700XT достигает лишь уровня 2...
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2 (страница 2)
ZeroCooolX
11:22
А ты вылезь из помойки бумер, прогуляйся)
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2 (страница 2)
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