Недорогие и полезные товары с AliExpress: «умный» голосовой переводчик, USB-тестер, универсальный кардридер 5-в-1 и другие
Похоже, продавцам, работающим в рамках торговой площадки AliExpress, не нужны особые поводы для того, чтобы предлагать свои товары по привлекательным акциям и скидкам. Ведь выгодные предложения здесь можно найти всегда, а в преддверии новогодних праздников – особенно.
Наглядным тому примером являются следующие пять полезных товаров по хорошей цене:
«Умный» голосовой переводчик
Любителям путешествий обязательно нужно обзавестись таким универсальным помощником. Поддержка мгновенного перевода на 76 самых распространенных языков мира с возможностью автоматического преобразования устной речи в печатный текст (для этого транслиттер оснащён большим ярким дисплеем и микрофоном) заставят навсегда забыть о проблеме языкового барьера.
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А компактность и малый вес устройства не обременят владельца, заняв совсем немного места в его кармане.
Цена: US $47.04 - 47.52
Компьютерный коврик для мыши
Этот огромный коврик для манипулятора, получивший размеры 80 x 30 x 2 см подойдет как заядлым геймерам, так и обычным пользователям.
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Кроме того, Rainbow Six Siege – идеальный вариант для просторной рабочей поверхности, получивший очень стильное оформление на любой вкус.
Цена: US $9.09
USB-тестер
Абсолютный лидер продаж в своем сегменте, применяемый для измерения всех важных параметров в повербанках, сетевых адаптерах и проводах.
Подключение осуществляется через microUSB, а информативный цифровой дисплей поможет безошибочно определить возможности тестируемого устройства.
Цена: US $2.36
Универсальный кардридер 5-в-1
Этот гибридный кардридер можно купить по скидке 33%, в значительной мере расширив свои пользовательские возможности.
Помимо эффектного оформления в модном цвете «бежевый металлик» миниатюрное устройство может похвастаться поддержкой карт памяти стандарта SD и TF, а также интерфейсом 3-в-1: Type-c + MicroUSB + USB2.0.
Цена: US $2.56
Многофункциональные беспроводные наушники
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Ещё одно многофункциональное устройство в виде Bluetooth-наушников с множеством достоинств по очень доступной цене.
Возможность функционирования в качестве MP3-плеера, защита от влаги и пыли стандарта IPX7, встроенный в кейс аккумулятор ёмкостью 6000 мАч – плюсов у этих наушников, действительно, немало.
Цена: US $9.90 - 39.90
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