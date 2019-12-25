Похоже, продавцам, работающим в рамках торговой площадки AliExpress, не нужны особые поводы для того, чтобы предлагать свои товары по привлекательным акциям и скидкам. Ведь выгодные предложения здесь можно найти всегда, а в преддверии новогодних праздников – особенно.

Наглядным тому примером являются следующие пять полезных товаров по хорошей цене:

Любителям путешествий обязательно нужно обзавестись таким универсальным помощником. Поддержка мгновенного перевода на 76 самых распространенных языков мира с возможностью автоматического преобразования устной речи в печатный текст (для этого транслиттер оснащён большим ярким дисплеем и микрофоном) заставят навсегда забыть о проблеме языкового барьера.

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А компактность и малый вес устройства не обременят владельца, заняв совсем немного места в его кармане.

Цена: US $47.04 - 47.52

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Этот огромный коврик для манипулятора, получивший размеры 80 x 30 x 2 см подойдет как заядлым геймерам, так и обычным пользователям.

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Кроме того, Rainbow Six Siege – идеальный вариант для просторной рабочей поверхности, получивший очень стильное оформление на любой вкус.

Цена: US $9.09

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Абсолютный лидер продаж в своем сегменте, применяемый для измерения всех важных параметров в повербанках, сетевых адаптерах и проводах.

Подключение осуществляется через microUSB, а информативный цифровой дисплей поможет безошибочно определить возможности тестируемого устройства.

Цена: US $2.36

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Этот гибридный кардридер можно купить по скидке 33%, в значительной мере расширив свои пользовательские возможности.

Помимо эффектного оформления в модном цвете «бежевый металлик» миниатюрное устройство может похвастаться поддержкой карт памяти стандарта SD и TF, а также интерфейсом 3-в-1: Type-c + MicroUSB + USB2.0.

Цена: US $2.56

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Ещё одно многофункциональное устройство в виде Bluetooth-наушников с множеством достоинств по очень доступной цене.

Возможность функционирования в качестве MP3-плеера, защита от влаги и пыли стандарта IPX7, встроенный в кейс аккумулятор ёмкостью 6000 мАч – плюсов у этих наушников, действительно, немало.

Цена: US $9.90 - 39.90

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