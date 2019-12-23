Как показывает практика, инструментов много не бывает, но к счастью есть AliExpress с огромным ассортиментом. С его помощью можно постоянно пополнять свой набор домашнего мастера, причем по доступной цене. И если ваш «боекомплект» инструментов ещё не полон, то в этом случае стоит присмотреться к следующим интересным и однозначно полезным товарам:

Паяльник представлен в двух вариантах мощностного потенциала на 60 и 80 Вт, притом что к последней конфигурации прилагается ещё и оснащение информационным дисплеем в совокупности с кнопочным управлением температурным режимом пайки.

Порадует вас и высокий температурный предел 480°С, и длинный провод 1,4 метра, и удобная рукоять. Кроме того, всегда можно заказать полный набор, в который войдет всё, что нужно для полноценной пайки (от сменных жал до припоя и канифоли).

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Цена: US $4.14 - 11.91

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Универсальное в своем роде устройство поможет решать бытовые задачи любой сложности, включая измерение температурных, частотных и емкостных показателей. Кроме того, многофункциональный прибор способен вычислять коэффициент транзисторной передачи и работать с токовыми клещами.

Прибор имеет большой информативный экран, удобное ручное переключение между режимами, монтажный магнитный держатель, функцию «Защита от дурака», а также эргономичный комплектный текстильный кейс для транспортировки и хранения.

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Цена: US $21.40 - 24.99

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Не обойтись в хозяйстве и без качественного шуруповёрта. В ассортименте популярного китайского производителя DEKO как раз есть такой, да ещё и представленный в нескольких комплектациях с мощностью 12, 16 и 20 вольт и соответствующим этим потенциалам крутящим моментом.

На сегодняшний день инструмент можно приобрести с несколькими сменными аккумуляторными батареями и компактным кейсом с различными насадками-свёрлами.

Цена: US $24.79 - 67.62

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С этими свёрлами выполнение отверстий большого диаметра займёт считанные минуты, поскольку насадка работает по контуру, в значительной мере сокращая временные затраты.

Единственное ограничение – работа с толстостенными поверхностями, так как высоты самой коронки может не хватить на выполнение сквозных элементов, хотя и более дорогостоящие свёрла не лишены таких особенностей.

Цена: US $2.55 - 4.95

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Приобретая этот универсальный резчик, мастер сможет выполнять работы любой степени сложности, применяя инструмент на разных материалах, будь то кафель, шифер, дерево, листовой металл и даже бетон, для этого инструмент укомплектован тремя сменными отрезными кругами.

Задачу облегчит малый вес циркулярки 1,8 кг, а также его компактность и эргономичность, поскольку рука не устанет даже после длительной работы. Максимальный диаметр реза составляет 8,5 см, а глубина на ровных поверхностях – 2,7 см.

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Цена: US $83.64 - 89.76

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