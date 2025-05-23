Китай на переговорах в Пекине предложил Нидерландам пересмотреть экспортные ограничения в полупроводниковой отрасли на фоне растущей борьбы за контроль над чип-индустрией.

Переговоры между Китаем и Нидерландами по вопросам экспортного контроля в полупроводниковой сфере вышли на новый уровень. В центре обсуждения — ограничительные меры, введённые Нидерландами в отношении поставок литографического оборудования в Китай. Эти ограничения действуют с 2019 года и касаются в первую очередь продукции голландской компании ASML, производящей оборудование для производства современных чипов. С тех пор контроль над экспортом постепенно усиливался, особенно после того как США активизировали усилия по ограничению доступа китайских производителей к передовым технологиям.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, побывавший с визитом в Пекине, подтвердил, что китайская сторона затронула тему смягчения экспортных ограничений. Вопрос был озвучен во время его встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. По словам Велдкампа, разговор о полупроводниках остаётся частью постоянных двусторонних дискуссий, связанных как с лицензированием, так и с контролем поставок оборудования. На уточняющий вопрос о том, поступал ли от китайской делегации прямой запрос на пересмотр действующих ограничений, он ответил утвердительно, подчеркнув, что такой интерес вполне логичен с их стороны.

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Мминистр пояснил, что в вопросах экспортной политики Нидерланды действуют исходя из своих национальных приоритетов. Решения по лицензиям и контролю поставок будут приниматься, по его словам, «максимально независимо», чтобы сохранить баланс между экономическими интересами и вопросами национальной безопасности. Этот подход отражает позицию правительства, которое старается удерживать курс между требованиями союзников и прагматикой внешней торговли.

С китайской стороны по итогам переговоров прозвучало заявление официального представителя министерства иностранных дел Мао Нин, которая отметила, что Китай и Нидерланды эффективно дополняют друг друга в полупроводниковой отрасли. По её словам, сотрудничество в этой сфере носит взаимовыгодный характер. Она выразила надежду на развитие деловых контактов и поддержание открытого диалога между двумя странами, несмотря на существующие разногласия в подходах к экспортному регулированию.

Примечательно, что визит Велдкампа стал его первым в должности главы внешнеполитического ведомства после формирования нового состава кабмина Нидерландов в июле 2024 года. Это обстоятельство придаёт переговорам дополнительную значимость, поскольку обозначает начало нового этапа дипломатического диалога с Китаем в условиях сохраняющегося давления со стороны западных партнёров.

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Во время обсуждения стороны также коснулись вопросов, касающихся более широкого сотрудничества в сфере торговли и высоких технологий. Было достигнуто предварительное согласие на углубление контактов в этих направлениях и развитие обмена информацией по вопросам, связанным с полупроводниками. Тематическое продолжение диалога намечено уже на следующий месяц: ожидается визит министра внешней торговли Нидерландов Ренет Клевер в Пекин, где обсуждение вопросов экспортного контроля продолжится на экспертном уровне.

Нидерланды играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок полупроводников. Именно в этой стране сосредоточены технологические мощности, от которых зависит доступ к ультрасовременному литографическому оборудованию. Китай, в свою очередь, продолжает искать пути расширения технологического суверенитета и доступа к критически важным компонентам для производства микросхем. При этом официальный Пекин последовательно выступает за открытые рынки и против односторонних ограничений, которые, по его мнению, подрывают принципы свободной торговли.

Предстоящие переговоры могут внести коррективы в существующую структуру взаимодействия между двумя странами, особенно в условиях глобального технологического соперничества. Однако решения в этой области остаются политически чувствительными, а любое смягчение ограничений будет рассматриваться через призму международной стабильности, стратегического баланса и долгосрочных экономических интересов.