Более 80 000 человек покинули Рафах в Газе из-за продолжающихся бомбардировок, сокращаются запасы продовольствия и топлива, деятельность организаций помощи затруднена.

По данным ООН, более 80 000 человек покинули Рафах, город на юге Газы, с понедельника. По сообщениям, израильские танки скапливаются вблизи населенных пунктов на фоне продолжающихся бомбардировок.

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Палестинские вооруженные группы утверждают, что их целью являются израильские войска на востоке. Израильские военные заявляют, что их наземные силы ведут "целенаправленную деятельность" в восточной части Рафаха.

ООН предупреждает о сокращении запасов продовольствия и топлива из-за перебоев с поставками помощи. Израильские войска закрыли контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, что делает небезопасным доступ сотрудников ООН и грузовиков к вновь открытому контрольно-пропускному пункту Керем-Шалом с Израилем.

Луиза Уотеридж, представительница БАПОР, рассказывает об усилении бомбардировок и страхе среди жителей. ХАМАС берет на себя ответственность за взрыв туннеля к востоку от Рафаха, в результате которого были ранены трое израильских солдат.

Директор Кувейтской специализированной больницы в Рафахе сообщает о резком увеличении числа жертв, усугубленном закрытием больницы Аль-Наджар в связи с приказом об эвакуации.

Перемещенные лица направляются в расширенную гуманитарную зону, однако возникают опасения по поводу переполненности и отсутствия основных услуг.