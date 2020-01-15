



В ожидании rtx 3000 серий на архитектуре Ampere, Nvidia выпустит видеокарту RTX GOLD на самом целостном ядре тьюринга TU100 для игрового сегмента. До этого наиболее полным ядром тьюринга на базе TU102 обладали карты RTX Titan и Quadro RTX c 4608 потоковыми процессорами, RTX 2080 Ti также базируется на TU102, но еще более урезан по ядру до 4352 конвейеров.

Согласно легенде у Nvidia накопилось некоторое количество отборных чипов, способных работать при задействованных на 100% количестве ядер на кристалле. Таким образом свет увидит ядро TU100 с максимально раскрытым потенциалом имея 5120 cuda ядер, 640 тензорных и 80 RT ядер. Пропускная способность памяти у RTX GOLD станет выше на 41%, а ее объем увеличен до 16 Гб. Так будет за счет использования памяти стандарта HBM2 вместо GDDR6. Энергопотребление RTX GOLD при этом останется в пределах 250W, что не превысит значение RTX 2080Ti.

Внешний вид и размеры карты, относительно 2080Ti и RTX Titan, останутся без изменений за исключением того что карта будет золотого окраса. Так же будет присутствовать мощная rgb подсветка между кожухом и радиатором по всей длине карты, и карта будет светиться изнутри всеми цветами радуги.

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Прирост относительно 2080Ti довольно внушителен и может доходить до 50%.

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Такой прирост обеспечен не только за счет увеличения конвейеров и скорости памяти, но и.применения некоторых новейших наработок и оптимизаций в рамках текущей архитектуры turing, которые еще не были реализованы ранее в RTX 2000 серии. Данные оптимизации войдут в состав прочих нововведений которые увидят свет в новейшей архитектуре Ampere и серии карт RTX 3000. Таким образом получается карта на базе текущей архитектуры с некоторыми чертами новой.

Дата выхода намечена в ближайшее время. Стартовая цена при этом будет около 1500$. Карты поступят в продажу ограниченным тиражом, всего в 1000 экземпляров.