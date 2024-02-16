В этой статье я выражу свое личное мнение и свои мысли по поводу провала Cloud9. Если вам понравится статья, то ставьте лайки и подписывайтесь!

Давайте начнем с небольшой предыстории. В апреле 2022 года американская киберспортивная организация Cloud9 подписывает весь состав по CS:GO Gambit. На бумаге это отличный состав, который готов приносить результат прямо сейчас. Состав практически сразу же начал с победы на IEM Dallas 2022 и дальнейшее будущее казалось безоблачным.

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Сразу же после победы на IEM Dallas команда начала стагнировать. В дальнейших матчах чувствовался брак свежих идей. Часто C9 шли на позиции не понимая где находится противник. Создавалось впечатление, что они пытаются выиграть на стрельбе, но стрельба подводила. Казалось, что C9 ничего в тактическом плане предложить не может.

Стоит отметить, что организация Cloud9 незадолго до подписания Gambit вышла из Counter Strike и продала свои инвайты на партнерские лиги. Из-за этого команда играла много квалификаций и лишних матчей. Возможно, это было основным фактором итогового провала старого состава Cloud9.

Приход ElectroNic и Perfecto

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Эпопея с переходом ElectroNic и Perfecto в C9 была очень зрелищной. Кикнули Nafany и Interz. Вместо них пришел капитан NaVi ElectroNic и один из лучших клатчеров мира Perfecto. При переходе было несколько скандалов. По первым инсайдам эти игроки должны были прийти на позиции рифлеров и заменить Interz и HObbit, однако ElectroNic захотел быть капитаном и вместо HObbit в инактив отправился Nafany. Думаю, что этот эпизод сильно подкосил мораль в команде. Игрокам показалось что любой пришедший извне игрок имеет больше привилегий чем старый член команды.

После прихода ElectroNic в качестве капитана, новых идей не стало сильно больше. Наоборот, в глазах бывших игроков Gambit читалась мысль, что он уйдет следующим. Под началом ElectroNic команда так же не добилась высоких результатов. Провальные карты и поникшие глаза игроков были на каждом турнире. Казалось что C9 стали командой, которая в любой момент может развалиться.

Так оно и произошло. Одним из немногих светлых моментов была игра Sh1ro на AWP. Он и решил что с него хватит. Вместо него пришел Boombl4. Теперь колектив играет без AWP.

Текущие проблемы C9

1. Состав

Да, состав. Именно состав это основная проблема. Этот стак сбитых летчиков, который ничего показать не может. Давайте разберемся по персоналиям:

HObbit

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После всех этих приколов с новым ростером кажется что HObbit начал играть лучше. Возможно,игрок переживает свою вторую молодость. Однако, Абай играет на позиции саппорта. Саппорты обычно мало настреливают из-за того что тиммейты убивают и им просто не достается большого количества возможностей убить. В идеальной команде, саппорт всегда будет сидеть на лоу табе. Но в C9, HObbit настреливает необычайно много, что является признаком провалов старплееров, которые не убивают и оставляют фрагов Абаю.

Ax1le

Ax1le стал играть гораздо хуже. На последних турнирах игроку явно мешает что-то играть. Возможно, это переход на новую игру. Но, я думаю никто не будет спорить, что Ax1le деградировал последний год и играл все хуже и хуже.

Perfecto

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Еще в NaVi, Илья редко выдавал какие-то невероятные клатчи. Со времен начала 2022 Илья больше не показывал тех невероятных клатчей. Думаю, что это в основном связано с проблемами: сначала в NaVi а потом и в C9. Кажется, что игроку просто не хватает уверенности.

Electronic

Перед переходом Boombl4 Electronic полтора года был капитаном. На этой позиции игрок меньше внимания уделяет стрельбе и больше тактике. Из-за этого Electronic не демонстрирует свои пиковые навыки рифлера. Возможно, со временем Electronic наберет свою форму.

Boombl4

Boombl4 больше года не играл на тир 1 сцене. Потом играл на позиции рифлера, а потом на позиции капитана в тир-2 команде 1Win. Я просто лишний раз убеждаюсь, что игроку постоянно нужно играть, для того чтобы быть на пике формы.

2. Отсутствие мотивации

Тут в составе 4 игрока, которые выиграли Мажор. Они прошли эту игру и им тяжело находить в себе мотивацию играть дальше. Для того чтобы выигрывать турниры нужно очень много тренироваться. Мне кажется, что игрокам просто "в падлу" играть дальше.

3. Зона комфорта

Думаю, что C9 посадили игроков на хорошие зарплаты. Зачем напрягаться если в карман каждый месяц падает пятизначная цифра?

4. Смена игры

Скорее всего смена CS:GO на CS 2 так же повлияла на кондиции ростера. Другая механика стрельбы, другие гранаты, новые механики. Это все плохо повлияло на старых чемпионов.

Что нужно сделать чтобы C9 начали выигрывать?

Поменять ростер. Из текущего ростера можно оставить HObbit как более возрастного игрока и построить коллектив из молодых и голодных до побед парней. Остальных игроков нужно кикать.