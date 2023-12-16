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Эволюция защиты и вооружения БТР: 1936-1960. Часть 1

Статья рассматривает историческое развитие боевых транспортёров, начиная с их появления в 1936 году и до 1960 года. В статье подробно описывается эволюция защитных систем и вооружения на популярных моделях БТР.
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Изначально в СССР не уделялось большое внимание теме бронетранспортеров  среди высших руководителей Вооруженных сил. Вместо этого акцент делался  на танках, которые считались основной ударной силой сухопутных войск.

Т-34 был переоборудован для использования в качестве эрзац-бронетранспортера, обеспечивая защиту и транспортировку пехоты на поле боя

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Проект транспортного средства, внедренный в 1936 году, был задуман для  максимальной унификации с Т-26: его отличие от танка заключалось только в  замене верхней части башни. Планировалось создание нескольких видов  транспортных средств: для штаба, подвозки боеприпасов, перевозки личного  состава, инженерного имущества или раненых.

Первым транспортером был проект ТР-26, который оказался неудачным из-за  своей излишней тяжести, слабого мотора и проблем с ходовой частью, что  привело к тому, что его серийно не производили. Для этого транспортера  не предусматривалось вооружение.

ТР-1 имел переднее размещение двигателя и трансмиссии, а также десантный отсек на 13-14 человек, которые не имели возможности вести огонь через амбразуры из-за их положения, поскольку сидели "как сельди в бочке". Машина не производилась серийно

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Транспортер ТР-4 имел стандартную компоновку с двигателем, расположенным  сзади. Однако его также не выпускали в серийном производстве. В целом,  автобронетанковое управление относилось к ТР как к "большой мишени",  что, по-видимому, свидетельствовало о недостаточном понимании роли,  которую ТР должен был играть на поле боя.

Уже тогда начали применять модульную конструкцию для ТР-26, где менялась только "начинка" транспортера.

Проект бронированного мото-медицинского пункта для механизированных частей РККА под обозначением БА-22 не был реализован в серийном производстве

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Тем не менее, в конечном итоге было отправлено в войска 221  транспортеров Т-26Т, некоторые из которых были бронированными, а  некоторые - нет. Однако они показались довольно средними в качестве  тягачей, и часть из них была использована в качестве командирских машин.

Немецкие солдаты осматривают советский танк Т-26Т

Бронированный тягач Т-20 "Комсомолец" может считаться прародителем  современных БТР. Он был оснащен пулеметом винтовочного калибра в  качестве оборонительного вооружения.

Броней защищены водитель и командир-стрелок танка Т-20

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БТР Т-20 не имел полноценной защиты, и места для членов экипажа не были надежно защищены

Разработка легкой бронетехники была прервана из-за начавшейся войны. В  то время на заводе ГАЗ велась работа над полноприводным бронеавтомобилем  ЛБ-62. Кроме того, в этот период разрабатывались проекты  бронетранспортера на полноприводной базе и колесной самоходной  артиллерийской установки КСП-76 на основе двухосного полноприводного  автомобиля ГАЗ-63.

До начала войны в Советском Союзе не было лишних производственных  мощностей. В период войны Сталин лично пресекал ненужные на тот момент  разработки, сказав: "Во время пожара не конструируют насосы, а носят  воду в чем только можно".

Тогда была сделана ставка на массовое производство уже освоенных  конструкций. 

Немцы использовали трофейный бронетранспортер в качестве  базы для разработки транспортера для пушки.

В 1943 году в СССР появился БТР ТБ-42, но после создания полноразмерной модели разработка не продвинулась дальше.

Бронированная машина ТБ-42 стала слишком тяжелой

В начале 1944 года на ЗИСе был создан опытный БТР Б-3, однако он снова  оказался слишком тяжелым, что привело к перегреву двигателя и низкой  надежности трансмиссионных агрегатов.

БТР Б-3

Во время войны машиностроительные предприятия создавали свои полу- или  частично бронированные боевые машины, используя обычные грузовики и  тракторы в качестве базы.

Был создан самодельный бронетранспортер для ленинградского народного ополчения

У немецких войск было два типа бронетранспортеров: легкий SdKfz 250 и тяжелый SdKfz 251, которые назывались "Ганомаг".

В базовой комплектации SdKfz 250/1 оснащался двумя 7,92-мм пулеметами MG 34. Были разработаны модификации с установленной 20-мм автоматической пушкой, 76-мм короткоствольной пушкой, 37-мм противотанковой пушкой, а также тяжелым противотанковым ружьем с коническим стволом

SdKfz 251 мог вооружаться 1-2 пулеметами, контейнерами для запуска реактивных снарядов, 81-мм минометом, 75-мм короткоствольной пушкой, 75-мм или 37-мм противотанковыми орудиями, 7,92-мм противотанковым ружьем, 14-мм огнеметами, а также 15-мм или 20-мм зенитными пушками

Немцы использовали модную полугусеничную схему на производственных  конвейерах благодаря своей развитой промышленности. У них также было  тысячи полугусеничных тягачей. 

Легкий и тяжелый бронетранспортеры  служили универсальными платформами для различных целей, таких как машины  связи, артиллерийская разведка, противотанковая оборона, зенитные  артиллерийские системы и другие. 

Союзники также не отставали: в арсенале  американцев были М2 и М3, амфибии LVT(A)-2, LVT(A)-3, а также  британский гусеничный бронетранспортер Universal Carrier.

Universal Carrier с пулеметом "Брен" - это бронетранспортерная боевая машина, оснащенная пулеметом "Брен"
В Красной армии применялся бронетранспортер "Universal Carrier"

Изначально M2 разрабатывался как тягач для артиллерии, но оказался пригодным для использования как бронетранспортер пехоты. Вооруженный 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами

М3, как увеличенная версия М2, имеет стандартное вооружение состоящее из двух пулеметов. Также использовался как платформа для размещения противотанковых орудий, зенитных пулеметов, пушек, минометов и полевых орудий

Немцы разработали тактику применения бронетранспортеров и танков,  объединяя их в "бронегруппы". Эти группы были предназначены для прорыва  советской обороны на максимальной скорости, оставаясь иммунными к огню  вражеской пехоты и осколкам артиллерийских снарядов. Глубоко в тылу  противника эти бронегруппы захватывали и удерживали стратегически важные  позиции.

Недостатком всех бронетранспортеров второй мировой войны была отсутствие  крыши, что позволяло осколкам проникать внутрь или, во время городских  боев, позволяло солдатам с прецизией бросить гранату или молотов  коктейль прямо в открытое боевое отделение. 

Вооружение  бронетранспортеров того времени обычно состояло из пулеметов  винтовочного калибра и, в лучшем случае, 12,7-мм пулеметов.

На основе предвоенных разработок в СССР был произведен бронетранспортер  БТР-40 ОКБ ГАЗа, который первоначально имел открытую крышу. Позднее была  создана модификация БТР-40Б, оснащенная бронированной крышей и  вооруженная 7,62-мм пулеметом Горюнова.

БТР-40

Коллектив Завода имени Сталина (ЗИС) разработал колесный бронированный  транспортёр (БТР) на базе шасси ЗИС-151, который стал известен как  БТР-152. Вначале он также не имел бронекрыши.

БТР-152 был использован в роли немецкого транспортного универсала "Ганомаг"

БТР-152К с 1957 г.

Благодаря бронекрыше в дальнейшем была возможность оснастить БТР антивоздушной защитой.

БТР-50П был стандартно вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом

Армия США дополняет свой арсенал бронетранспортерами M113, которые  сохранили переднее расположение двигателя и процесс высадки пехоты через  кормовую дверь, в чем отразилась история бронетранспортеров времен  войны.

М113А1

При создании этого бронетранспортёра были установлены следующие  требования: аэромобильность, включая возможность парашютной посадки, а  также способность к плаванию и минимальные затраты на производство. Он  был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом. 

Очевидно, что  бронетранспортёры времен Второй мировой войны и первого послевоенного  десятилетия были предназначены исключительно для транспортировки пехоты и  обеспечения ее поддержкой, используя пулеметы калибра 7,62 мм или 12,7  мм. Зенитные варианты советских бронетранспортёров были оснащены  14,5-миллиметровыми пулемётами КПВТ.

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Бронетранспортер был оборудован только для защиты от пуль. Его основная  функция - транспортировка пехоты и обеспечение огневой поддержки при  помощи пулемета, хотя в СССР рассматривалась возможность обеспечения  защиты от воздействия термоядерного взрыва.

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