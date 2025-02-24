По его словам, эти обязательства легли бы бременем на несколько поколений украинцев, а предоставленные средства были грантами, а не долгами.

Владимир Зеленский выступил против условий сделки с США, предложенной Дональдом Трампом. По этому соглашению Украина должна была выплатить 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную помощь. Зеленский заявил, что такие обязательства станут финансовым бременем для будущих поколений украинцев, и он не намерен подписывать подобное соглашение.

Суть сделки заключалась в том, что половина доходов Украины от добычи природных ресурсов — таких как нефть, газ и полезные ископаемые — должна была поступать в специальный фонд. Этот фонд полностью контролировался бы США, пока сумма не достигла 500 миллиардов долларов.

Зеленский подчеркнул, что не готов признавать предоставленную помощь как долг, поскольку изначально деньги выделялись в формате грантов. Однако Трамп выразил недовольство позицией украинского лидера и заявил, что отказ от сделки может иметь тяжелые последствия для Украины.

Переговоры по этому вопросу продолжаются, но пока стороны не смогли прийти к компромиссу.