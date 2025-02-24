Если заявленная технология подтвердится, это может стать прорывом в создании мощных и надежных квантовых компьютеров

Microsoft заявила о создании квантового чипа Majorana 1, который, по словам компании, может значительно продвинуть развитие квантовых компьютеров. Главная особенность этого чипа — использование топологических кубитов. Это новый тип кубитов, которые более устойчивы к ошибкам и внешним помехам по сравнению с традиционными решениями.

Чтобы понять, чем этот чип отличается от других, нужно разобраться в его основе. В обычных квантовых компьютерах используются кубиты — единицы информации, которые могут находиться в двух состояниях одновременно благодаря явлению суперпозиции. Но эти кубиты очень чувствительны к внешнему воздействию, и даже небольшие колебания температуры или электромагнитные помехи могут вызвать ошибки в вычислениях.

Топологические кубиты построены на основе особых частиц — фермионов Майораны. Это теоретические частицы, существование которых было предсказано еще в 1937 году. Microsoft утверждает, что сумела реализовать их в своем чипе, что делает кубиты более устойчивыми. Благодаря этому квантовые компьютеры на базе Majorana 1 смогут работать стабильнее и с меньшим количеством ошибок.

Если новый чип действительно работает так, как заявляет Microsoft, это может быть большим прорывом. Сейчас квантовые компьютеры требуют сложных систем коррекции ошибок, что замедляет их работу и делает их менее эффективными. Технология Microsoft обещает упростить этот процесс, а значит, квантовые вычисления смогут выйти на новый уровень.

Компания заявляет, что в перспективе сможет разместить миллионы таких кубитов на одном чипе, что позволит квантовым компьютерам решать сложнейшие задачи — от моделирования химических соединений до взлома современных криптографических систем.

Не все эксперты разделяют оптимизм Microsoft. В 2018 году компания уже делала похожие заявления о создании топологических кубитов, но позже оказалось, что экспериментальные данные были интерпретированы неправильно. Сейчас ученые требуют независимых подтверждений существования фермионов Майораны и работоспособности нового чипа.

Microsoft пообещала вскоре опубликовать детальные результаты своих тестов, которые покажут, насколько их технология действительно работает. Если Majorana 1 оправдает ожидания, это будет огромный шаг вперед для всей индустрии квантовых вычислений. Но если нет — Microsoft вновь столкнется с критикой за слишком громкие заявления.