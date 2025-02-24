Google начала отключать блокировщик рекламы uBlock Origin в Chrome в рамках перехода на новую архитектуру Manifest V3, которая ограничивает работу расширений. В ответ на это разработчик представил урезанную версию uBlock Origin Lite, но пользователи рассматривают альтернативные браузеры, такие как Firefox, для сохранения полноценной блокировки рекламы.

Компания Google начала процесс отключения популярного блокировщика рекламы uBlock Origin в браузере Chrome, что связано с переходом на новую архитектуру Manifest V3. Это обновление ограничивает работу расширений, что делает традиционные блокировщики менее эффективными.

Многие пользователи уже столкнулись с проблемой — uBlock Origin автоматически отключается, а при попытке его активации появляется уведомление о прекращении поддержки. Разработчик блокировщика Рэймонд Хилл представил урезанную версию uBlock Origin Lite, совместимую с Manifest V3, однако её функциональность заметно ограничена из-за новых правил Google.

По словам представителей компании, внедрение Manifest V3 направлено на повышение безопасности и производительности расширений, но пользователи опасаются, что это приведёт к снижению контроля над контентом и усилению влияния рекламодателей.

Многие рассматривают альтернативные решения, включая переход на браузеры, поддерживающие старый стандарт, такие как Mozilla Firefox, который не ограничивает работу блокировщиков рекламы. Также пользователям советуют искать внешние способы фильтрации рекламы, например DNS-сервисы с функцией блокировки или использование сетевых решений на уровне маршрутизатора.

Такое решение Google вызывает серьёзную дискуссию в сообществе: станет ли Chrome полностью контролируемой рекламной платформой или пользователи смогут найти новые способы обхода ограничений?