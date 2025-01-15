Для усовершенствования будет использован новый Automotive AI Agent, работающий на базе технологии Gemini

Mercedes-Benz активно развивает возможности искусственного интеллекта своего голосового ассистента MBUX. На этот раз компания сотрудничает с Google Cloud для внедрения технологии Automotive AI Agent, построенной на платформе Gemini.



Automotive AI Agent адаптирован специально для автомобильной индустрии. Он применяет данные из Google Maps, чтобы предоставлять пользователям более точные и персонализированные рекомендации. Ассистент сможет не только помочь с построением маршрута, но и предложить интересные места, а также ответить на вопросы, связанные с навигацией.

Владельцы автомобилей Mercedes смогут использовать ассистента для поиска, например, ближайших ресторанов с уникальной кухней. Кроме того, они смогут получать дополнительную информацию, такую как отзывы посетителей, популярные блюда и особенности каждого заведения.



Эти улучшенные функции появятся в автомобилях серии CLA уже в этом году. Стоит отметить, что ранее, в конце 2024 года, Mercedes расширил возможности ассистента MBUX в рамках сотрудничества с Microsoft.