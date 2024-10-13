Это сотрудничество может изменить игровой рынок, предоставив пользователям Apple доступ к популярным эксклюзивам PlayStation, что усилит конкуренцию с Microsoft.

Apple и Sony могут объединить усилия, чтобы сделать игры PlayStation доступными на устройствах Apple, таких как iPhone, iPad и Mac. Источники сообщают, что Apple готова вложить около 1,8 миллиарда долларов в это партнёрство, которое включает портирование восьми игр от внутренних студий Sony.



Ранее Apple, несмотря на успех своих устройств, сталкивалась с проблемой ограниченного количества игр для платформы macOS, что уступало разнообразию, доступному на Windows и Xbox. Теперь же, благодаря новым процессорам Apple M1 и M2, устройства Apple могут запускать более требовательные игры, и сотрудничество с Sony только укрепит их позиции на этом рынке.



Игровая индустрия сегодня требует больших финансовых вложений, и Sony, известная своими эксклюзивными играми для PlayStation, также ищет новые пути для расширения своей аудитории. Портирование игр на устройства Apple откроет для Sony доступ к миллионам пользователей, которые готовы к новым игровым впечатлениям.



Сделка может серьёзно изменить баланс сил на рынке видеоигр, где Microsoft, со своей Windows и Xbox, уже много лет лидирует. Если Apple и Sony объединят усилия, это ослабит позиции Microsoft и предоставит пользователям устройств Apple возможность наслаждаться премиальными играми, которые раньше были эксклюзивом для PlayStation.



Таким образом, партнёрство двух технологических гигантов может привести к новому этапу в развитии гейминга на мобильных устройствах и компьютерах.