Создание токена NexFundAI позволит ФБР более эффективно отслеживать и разоблачать схемы мошенничества в криптовалютной сфере.

ФБР объявило о создании собственного криптовалютного токена под названием NexFundAI, который предназначен для выявления и преследования мошенников в сфере криптовалют. Эта инициатива уже принесла результаты: в ходе операций были арестованы подозреваемые в нескольких странах, включая Великобританию, Португалию и США.



Токен NexFundAI разработан на основе платформы Ethereum и позволяет ФБР отслеживать транзакции, проводимые потенциальными мошенниками. Министерство юстиции США сообщило, что 18 лиц обвиняются в крупномасштабном мошенничестве и манипуляциях на криптовалютных рынках.



Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против трех "маркетмейкеров" и девяти других лиц за манипуляции с криптоактивами. По утверждениям ФБР, некоторые из этих махинаций связаны с искусственным увеличением объемов торгов ценными бумагами и другими активами, что создает ложное впечатление активности на рынке и вводит в заблуждение инвесторов.



По словам представителей SEC, подобные манипуляции направлены на то, чтобы побудить людей приобретать криптоактивы, полагая, что они востребованы.



«ФБР сделало беспрецедентный шаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию для выявления и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», — отметила Джоди Коен, специальный агент Бостонского отделения ФБР. «Наши расследования представляют собой новый подход к традиционным финансовым преступлениям».



С помощью токена NexFundAI ФБР надеется улучшить свои методы борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют и защитить инвесторов от злоумышленников.