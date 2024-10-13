Эти меры помогут TikTok быстрее адаптироваться к растущему объему пользовательского контента и требованиям регулирования со стороны властей.

TikTok объявила о планах сократить сотни сотрудников в разных странах, включая Малайзию. Это решение связано с намерением компании увеличить роль искусственного интеллекта в модерации контента, что позволит эффективнее справляться с огромным потоком видео и постов, загружаемых пользователями.



Изначально TikTok собиралась уволить более 700 человек в Малайзии, но на данный момент сокращения затронули около 500 сотрудников. Больше всего пострадали модераторы контента, которые проверяли видео на соответствие правилам платформы. Уведомления о сокращениях были отправлены по электронной почте.



Компания активно внедряет автоматизированные системы для проверки контента и стремится уменьшить зависимость от человеческого фактора. Это должно ускорить процессы модерации и улучшить контроль за качеством контента. Представители TikTok отметили, что эти изменения направлены на повышение эффективности работы платформы в условиях растущего объема данных.



Материнская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, насчитывает более 110 000 сотрудников в более чем 200 городах по всему миру. Однако реструктуризация может привести к дальнейшим сокращениям и объединению некоторых региональных офисов.



Эти изменения происходят на фоне усиливающегося давления со стороны правительств, в том числе Малайзии. Власти страны направили множество запросов на удаление контента, касающегося тем, связанных с расой и религией, что усилило необходимость более строгого контроля над содержимым платформы.