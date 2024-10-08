Эта проблема затрагивает пользователей версии Office 2409

Microsoft предупреждает пользователей о серьезной ошибке в программе Word, которая может привести к потере документов. Проблема возникает, когда файлы сохраняются с заглавными буквами в расширении (.DOCX вместо .docx) или если в названии файла присутствует символ «#». Эта ошибка затрагивает всех пользователей версии Office 2409.



Портал Neowin подтвердил наличие данной проблемы, однако стоит отметить, что удаленные файлы можно восстановить из корзины. Чтобы минимизировать риски, Microsoft рекомендует выполнять следующие действия:



1.Сохранять документы вручную перед закрытием.

2. Отключить отображение панели «Backstage» при открытии или сохранении файлов с помощью клавиш.

3. Проверять расширения файлов на наличие заглавных букв и, если необходимо, заменять их на строчные.

4. Включить отображение расширений файлов в настройках Windows.



Важно отметить, что ошибка не затрагивает документы, сохраненные в облаке, что дает пользователям дополнительную защиту.