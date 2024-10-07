Предстоящий iPhone 17 Slim будет отличаться удивительно тонким OLED-экраном, который обещает стать настоящим прорывом в дизайне смартфонов.

Apple готовит к выпуску новый iPhone 17 Slim, который обещает стать настоящим новатором в мире смартфонов благодаря своему ультратонкому OLED-экрану. Согласно последнему отчету портала DigiTimes, эта модель будет отличаться уменьшенной толщиной корпуса, что сделает ее более привлекательной для пользователей, ценящих эстетику и портативность.

Одной из ключевых особенностей iPhone 17 Slim станет новая матрица, разработанная китайской компанией Novatek. Она недавно анонсировала OLED-экран TDDI, который объединяет сенсорный слой и электронные компоненты в одном элементе. Это техническое решение позволит снизить толщину устройства, сохраняя при этом высокое качество изображения и чувствительность экрана.



Издание DigiTimes также сообщает, что перед интеграцией новой матрицы в iPhone компания Apple, вероятно, проведет ее тестирование на других устройствах, таких как Apple Watch или iPad. Это стандартная практика, которая позволяет производителю убедиться в надежности и эффективности новых технологий.



Официальная презентация iPhone 17 Slim запланирована на 2025 год, вместе с выпуском основной линейки iPhone 17. Эта модель может заменить существующую версию Plus или стать совершенно новым самостоятельным устройством. Такие изменения могут открыть новые возможности для пользователей, которые ищут современный, функциональный и стильный смартфон.