С закругленными краями задней панели и возможным увеличением дисплея, новые устройства обещают стать интересным вариантом для пользователей

Компания Samsung готовится к выпуску новой серии смартфонов Galaxy S25, запланированному на начало следующего года. Уже появилась информация о значительных изменениях, которые ожидают потребителей. Во-первых, новые модели получат стильные закругленные края на задней панели, а также возможно увеличение размера дисплея, что добавит привлекательности.

Одной из ключевых новинок в серии станет чип Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокие показатели производительности. Однако интересной новостью является то, что базовая модель Galaxy S25 может быть оснащена чипом Dimensity 9400 вместо более мощного Snapdragon. Как утверждают источники, старшая версия S25 Ultra будет использовать Snapdragon 8 Gen 4, тогда как базовая версия получит более экономичный Dimensity 9400.

Согласно данным, Dimensity 9400 на 20 процентов дешевле, чем Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm. Это решение позволяет Samsung поддерживать доступные цены на базовую версию Galaxy S25, что является важным фактором в условиях роста затрат на компоненты.

Выбор чипа Dimensity 9400 может стать выгодным для потребителей, так как обеспечивает высокую производительность по более низкой цене. Это также свидетельствует о способности Samsung адаптироваться к меняющимся условиям рынка и возможности экономии на расходах.

Стратегия компании направлена на привлечение широкой аудитории, стремящейся приобрести современный смартфон по разумной цене. В результате Samsung пытается сохранить свою конкурентоспособность на рынке, где появляются новые игроки с инновационными технологиями.