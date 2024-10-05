Сирия подала заявку на вступление в БРИКС, проявляя интерес к укреплению своих международных позиций. Каковы возможные последствия этого шага для страны и для региона в целом?

Сирия официально подала заявку на вступление в БРИКС, что стало значимым шагом для страны на международной арене. Эта информация была озвучена послом Сирии в России Башаром Джаафари во время форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности». По его словам, власти Сирии проявляют серьезный интерес к интеграции в эту международную организацию и направили письменные запросы о присоединении.

БРИКС — это группа, объединяющая пять крупнейших развивающихся экономик мира: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. Эта организация была создана для укрепления сотрудничества между ее участниками, продвижения совместных экономических инициатив и формирования единой позиции по важным мировым вопросам. Вступление в БРИКС откроет для Сирии новые возможности в сфере торговли, инвестиций и экономического развития.

Стоит отметить, что это не первая заявка на вступление в БРИКС от стран региона. В конце августа 2024 года Азербайджан также подал официальную заявку на членство в этой организации. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что Россия поддержит эту инициативу, что подчеркивает растущий интерес стран Кавказа и Ближнего Востока к участию в БРИКС.

Рассматривая вопрос о возможном вступлении Сирии и Азербайджана в БРИКС, важно отметить, что расширение организации демонстрирует ее значимость в условиях глобальных изменений. БРИКС стремится быть голосом развивающихся стран и укреплять их позиции на международной арене, что делает участие в этом объединении особенно привлекательным для государств, стремящихся усилить свои экономические и политические влияния.