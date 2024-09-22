Он указывает на долгий перерыв между релизами и на то, что над новой частью работают молодые разработчики, которые не участвовали в создании предыдущих игр серии. Игра всё ещё находится в разработке, точная дата выхода неизвестна.

Бывший дизайнер Bethesda Брюс Несмит, который участвовал в создании таких игр, как Starfield и Fallout, поделился своим мнением о том, что ожидания поклонников шестой части знаменитой серии The Elder Scrolls могут оказаться завышенными. Игра была анонсирована ещё в 2018 году, и фанаты ждут её уже больше десяти лет. Однако, по мнению Несмита, многие фанаты создают себе иллюзии о том, какой будет новая игра, и это, скорее всего, приведёт к разочарованию.

Несмит подчеркнул, что длительный промежуток времени между релизами только усиливает эту проблему. За эти годы поклонники успели сформировать собственные представления о том, какой должна быть новая часть, и часто составляют списки того, чего, по их мнению, не хватало в предыдущих играх. Но такой подход чреват тем, что игра, в итоге, не сможет удовлетворить эти ожидания, что вызовет недовольство среди фанатов.



Он также отметил, что создание новой части будет возложено на разработчиков, которые не принимали участия в создании предыдущих игр франшизы. Это в основном молодые специалисты, перед которыми стоит сложная задача — продолжить работу над легендарной серией. Возникает вопрос: смогут ли они передать тот же дух The Elder Scrolls, что и их предшественники, или их работа будет сводиться к выполнению технических задач без истинной увлечённости?



Несмит добавил, что на данный момент игра всё ещё находится в процессе разработки. Недавно она вышла из стадии предварительной подготовки и создаётся на том же игровом движке, что и Starfield. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной. Тем не менее, Bethesda уверена, что The Elder Scrolls VI сможет стать столь же успешной и продолжительной, как и Skyrim, который остаётся популярным среди игроков уже более десяти лет после выхода.